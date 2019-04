Domačini proti sprejemno-registracijskemu centru za begunce v Jelšanah

Notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta se danes sestala na pogovoru z županom Ilirske Bistrice in predsednikom civilne iniciative na mejnem prehodu Jelšane. Tu, kjer naj bi stal sprejemno-registracijski center za migrante.

Notranji minister Poklukar pa je po sestanku poudaril, da policija dela dobro in vse, da bi bili ljudje varni ter da obvladuje razmere. Manj zadovoljna pa sta bila po sestanku župan Rojc in predsednik Civilne iniciative za varovano mejo Ivan Ceglar. "Šengenska meja se mora varovati tako, da ni prestopov meje," je bil jasen Ceglar. Župan pa: "Če policija dela dobro - verjamem, da dela - zakaj so potem ti odpadki po občini?" Dokaz so po njegovem fotografije smeti, ki da jih povsod puščajo migranti. "Tukaj na vladni strani pospešeno iščemo rešitev," pa odgovarja minister.

Civilna iniciativa: Če bo treba, bomo pritisk še stopnjevali

Da so na istem, kot so bili pred sestankom, še meni predsednik civilne iniciative. "Najbolj nas skrbi varnost ljudi," še dodaja.

Centru pa odločno nasprotujejo tudi številni domačini. Da jim ni prijetno, da ropajo vikende in da jih je strah zaradi otrok, pravijo. Zato za soboto napovedujejo proteste.

A morda povsem zaman. "Sprejemno-registracijski center bomo postavili, če bo to potrebno," pravi minister. Na drugi strani pa domačini in civilna iniciativa odgovarjajo, da bodo, če bo potrebno, pritisk še stopnjevali.