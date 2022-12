Domačini po zmagi Hrvaške: 'Bronasta medalja prihaja domov'

Po zadnji tekmi hrvaške reprezentance je bilo vzdušje v Zagrebu izjemno. Navijači so med tekmo za vsak gol posebej prižigali bakle, zaradi veselja so prižgali tudi ognjemet. Hrvati so verjeli, da bodo zmagali na tekmi in to se je tudi zgodilo. "Popolno, to je vse, kar smo si želeli," pripovedujejo domačini.

Na glavnem trgu Bana Jelačiča v Zagrebu bo tudi jutri pestro in zelo veselo, saj za hrvaške nogometaše, ki se vračajo s prvenstva, pripravljajo velik sprejem. "Ponosni smo, odlična tekma. Zaslužili smo si to," so še povedali evforični navijači.