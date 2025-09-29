Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Domačini pozivajo, naj promet na vipavski hitri cesti sprostijo tudi za osebni promet

Nova Gorica, 29. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
2

Tri tedne po vzpostavitvi novega prometnega režima na vipavski hitri cesti preko Rebernic, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela, tako domačini kot avtoprevozniki pozivajo, naj vozni pas hitre ceste med Nanosom in Vipavo, kjer je promet sedaj dovoljen zgolj za tovornjake in avtobuse, sprostijo še za osebni promet. Medtem so Italijani na Fernetičih asfaltirali in uredili dodaten pas, vendar ga ne uporabljajo. Preverili smo, zakaj.

vipavska hitra cesta promet rebernice
Naslednji članek

Koga moti grosupeljsko krožišče s podobo svetega Mihaela?

Naslednji članek

Je bil požar v Rušah dovolj velik za alarm na mobilniku?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spletko
29. 09. 2025 20.30
+3
Mi lahko nekdo razloži zakaj se tistih par tovornjakov lahko pelje po avtocesti, avtomobili se morajo pa po stari cesti??
ODGOVORI
4 1
vrzwta1
29. 09. 2025 21.09
Ja, zato ker smo slovenci manj vredni od evropskih ultrakapitalistov.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256