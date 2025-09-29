Slovenija
Domačini pozivajo, naj promet na vipavski hitri cesti sprostijo tudi za osebni promet
Tri tedne po vzpostavitvi novega prometnega režima na vipavski hitri cesti preko Rebernic, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela, tako domačini kot avtoprevozniki pozivajo, naj vozni pas hitre ceste med Nanosom in Vipavo, kjer je promet sedaj dovoljen zgolj za tovornjake in avtobuse, sprostijo še za osebni promet. Medtem so Italijani na Fernetičih asfaltirali in uredili dodaten pas, vendar ga ne uporabljajo. Preverili smo, zakaj.
