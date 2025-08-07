Slovenija
Zapora vipavske hitre ceste: domačine skrbi kaos na stari cesti
Nov teden, nove zapore na slovenskih cestah in dodatna gneča. 17. avgusta bo Dars za sto dni za promet popolnoma zaprl odsek vipavske hitre ceste proti Novi Gorici. Za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji bo obvoz po regionalni cesti. In prebivalci so na nogah - bojijo se, da se bodo zdaj po stari cesti po polžje vile kilometrske kolone tovornjakov, grozijo celo s protestnim zaprtjem ceste. Tranzitni tovorni promet bo medtem preusmerjen na Fernetiče, kjer ob vstopu v Italijo že danes nastajajo kolone.
