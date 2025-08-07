Svetli način
Slovenija

Zapora vipavske hitre ceste: domačine skrbi kaos na stari cesti

Vipava, 07. 08. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ema Čepon
Komentarji
8

Nov teden, nove zapore na slovenskih cestah in dodatna gneča. 17. avgusta bo Dars za sto dni za promet popolnoma zaprl odsek vipavske hitre ceste proti Novi Gorici. Za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji bo obvoz po regionalni cesti. In prebivalci so na nogah - bojijo se, da se bodo zdaj po stari cesti po polžje vile kilometrske kolone tovornjakov, grozijo celo s protestnim zaprtjem ceste. Tranzitni tovorni promet bo medtem preusmerjen na Fernetiče, kjer ob vstopu v Italijo že danes nastajajo kolone.

KOMENTARJI (8)

kokicas
07. 08. 2025 21.06
+1
Imajo kakšno oceno kako bodo te ograje pomagale proti burji, bo sedaj cesta vseskozi odprta? Pa še eno vprašanje za vse strokovnjake, ko je prepoved in ena tabla iz smeri Postojne, od katere odgovorni vsi pričakujejo da jo bodo znali prebrati tako domači, kot tuji šoferji v petih sekundah. Kdo lahko g sploh gre ob zapori kombiji do 3.5 ton ja ali ne, kombiji z hladilniki do 3.5tone ja ali ne ob zapori. Neveš kdo pije ali plača
ODGOVORI
1 0
Suzi66
07. 08. 2025 21.02
ko ni bilo avtoceste smo se pač vozili po Rebrnicah al pa čez Kalce in smo vsi živi....se pa strinjam, da se je opozarjalo, da trasa za ta del avtoceste ni ok in nihče ni poslušal
ODGOVORI
0 0
pusi
07. 08. 2025 20.46
Ne rabimo avtocest. Plesite butalci.
ODGOVORI
0 0
GUNDABAD
07. 08. 2025 20.22
+1
Dejte Bratuškovi medaljo🤭🤭🤭
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1921539
07. 08. 2025 20.14
+1
100 dni?Noro.
ODGOVORI
1 0
Minifa
07. 08. 2025 20.10
+4
Ko ljudje opozarjajo, da gradijo cesto viadukte na vgrezninskem območju pa gluhi, gre za neprimerno izbiro trase pa nihče ne posluša, ko bo vse se posedlo razpokalo bo pa spet pamet DARSA kako je to mogoče..??
ODGOVORI
4 0
Minifa
07. 08. 2025 20.12
+3
Kako se dela pri nas začetek del potem pa dovoljenja, odkup..in na zadnje raziskava terena ali tako kot so delali podporni zid na SELAH od vrha navzdol pol je pa vrezalo in počilo..)))
ODGOVORI
3 0
Minifa
07. 08. 2025 20.15
+2
Če bi nekdo hotel gradbeno dovoljenje na območju vgreznin bi mu povedali tu pa še stoletje ne bo umirjeno no za cesto to ne velja..
ODGOVORI
2 0
NDM
07. 08. 2025 20.03
+4
banana republika..ki so gradili ta odsek do vsi govorili da ne na pobočju nanosa.. iz tega pa je nastal vrh Nanos...da plaži ampak nekdo je spet zaslužil....
ODGOVORI
4 0
