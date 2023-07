Skoraj dva meseca po tem, ko je trop volkov v neposredni bližini Blejskega jezera pokončal sedem ovac, so pristojni vendarle prisluhnili domačinom in izdali odločbo za odstrel štirih volkov. Dva bosta lahko padla na Pokljuki, dva na Jelovici, a šele ko in če bo poškodovanih najmanj pet živali ali če bo na istem pašniku volk napadel večkrat v treh mesecih. Domačini so razočarani.