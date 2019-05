Domačin o ugrabitvi: Mislim, da je zgodba malo prenapihnjena

Visoka zelena ograja v Vinici je tam postavljena zato, da migrantom onemogoči nezakonit vstop v našo državo. A čeprav je postavljena tik ob mejnem prehodu, je na določenih delih že povsem razrahljana, vrata pa kljub ključavnicam niso zaklenjena. A nam na dvorišču ene izmed hiš tik ob reki Kolpi, dva gospoda zagotovita: "Strahu ni."

"Nobenega strahu ni, a zadeve bi morale biti urejene na drug način," pravi eden izmed gospodov, ki ju srečamo na dvorišču ene izmed hiš tik ob mejni reki Kolpi. In to, da se ni spremenilo niti, potem ko so trije tujci predvčerajšnjim 79-letnega gospoda zvezali, ga zaprli v prtljažnikin se z njim odpeljali proti Italiji. Še več, glede celotne zgodbe so skeptični.

"Mislim, da je to malo predvolilna varianta. Ne, da ne verjamem, ampak mislim, da je zadeva malo napihnjena," je prepričan drugi izmed gospodov, s katerim smo se pogovarjali. Oba sicer zatrdita, da je pri ugrabitvi šlo za enkratni dogodek in da se zadev ne sme posploševati, saj da pravi problem leži drugje – v tihotapljenju. "Kot lovec hodim po lovišču, pa se najdejo celotni kampi, kamor je dostavljeno alpsko mleko in podobni artikli naših trgovin. Se pravi, to niso prinesli s seboj, ampak jih nekdo tukaj logistično podpira," pravi eden izmed njiju.

Migranti so si med drevesi navezali folijo, da bi jih kot streha obvarovala pred dežjem. Po tleh so si postlali s kartonom, da ne bi spali direktno na blatu. FOTO: Kanal A

A dejstvo je, da se migracije dogajajo in je prebivalcem ob tem neprijetno. Tudi zato so se včeraj združile tri civilne iniciative, ki za soboto pripravljajo skupni protest.

Odzval se je tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki je trdno prepričan, da je Slovenija še vedno varna država in da sistem nacionalne varnosti še vedno deluje. Po njegovem ni potrebe za proteste. "Res je, da je prišlo do te ugrabitve, a tudi pri tem kaznivem dejanju se je pokazalo, da sistem deluje," je dejal.

Maja Kocjan iz civilne iniciative Bela krajina: "Ne moreš iti normalno s svojimi otroki v gozdove in se normalno sproščeno sprehajati, tako kot smo se nekoč." Borut Rojc, civilna iniciativa Ilirska Bistrica: "Punce v Bistrici si ne upajo več ven, včeraj ste tudi videli enega od razlogov, zakaj." A si domačini od protesta ne obetajo veliko. Pravijo, da so do države že zdavnaj izgubili zaupanje. Še več, prepričani so, da bodo neljubi dogodek samo izkoristili za svojo promocijo. Število nelegalnih prehodov meje se povečuje V letošnjem letu je policija obravnavala že 3022 nelegalnih prehodov državne meje, v primerjavi z lanskim letom, ko jih je obravnavala 1520, je to za kar 99 odstotkov več.

Na dvorišču ene izmed hiš tik ob reki Kolpi gospod zagotovi: "Strahu ni." FOTO: POP TV

Največ nelegalnih prihodov je bilo letos na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Novo mesto. Na območju koprske policijske uprave so letos obravnavali 821 nelegalnih prehodov.

Največ nelegalnih prehodov (1036) so obravnavali na območju novomeške policijske uprave.

Prav včeraj so blizu Ilirske Bistrice, pod vasjo Velika Bukovica, domačini opazili dim sredi gozda in ugotovili, da ogenj kurijo prebežniki. Policija jih je skupaj prijela 47. Migranti so si med drevesi navezali folijo, da bi jih kot streha obvarovala pred dežjem. Po tleh so si postlali s kartonom, da ne bi spali direktno na blatu, na tleh. Za seboj so pustili kar nekaj oblačil, odej, tudi izdelkov, ki so jih kupili na Hrvaškem, preden so prečkali mejo in prišli sem.

Visoka zelena ograja v Vinici je tam postavljena zato, da migrantom onemogoči nezakonit vstop v našo državo. FOTO: Kanal A