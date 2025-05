Domačini so se psov bali, večkrat naj bi lastniku pobegnili

Za ograjo ene od stanovanjskih hiš so v torek zvečer našli mrtvo 84-letno žensko, ob njenem truplu pa so stali trije psi. Policija predvideva, da je žensko napadel eden od psov, napad pa naj bi se po poročanju lokalnih medijev zgodil, ko je sin 84-letnice odšel v trgovino.

"Ženska je bila v kritičnem trenutku ob ograji stanovanjske hiše sama, ob njej pa so bili en pes pasme bulterier in dva psa pasme argentinska doga," je pojasnil Matej Harb iz PU Maribor.

Pse so prevzeli oskrbniki mariborskega zavetišča, ki so ugotovili, da so jih na podlagi odredbe že obravnavali. V preteklosti je imel lastništvo nad psi sin pokojne, veterinarska inšpekcija pa ga je pred dvema letoma obravnavala zaradi nezagotavljanja varstva psov na javnih površinah in neskladja pri cepljenju proti steklini.

V začetku lanskega leta je inšpekcija za dva psa, oba pasme argentinska doga, zaradi napadov na psa in človeka izdala še odločbo o dodelitvi statusa nevarnega psa. Istega leta pa so bili psi takratnemu lastniku odvzeti, ker so onemogočali izvedbo uradnega postopka Policije.

A jih je nato v oskrbo dobil isti lastnik, sin preminule ženske.

"Lastnik je zahteval svoje pse nazaj. Glede na to, da ni bilo nobene zakonske omejitve, nobene odločbe, ki bi narekovale, da moramo s temi psi odločati kako posebno, smo jih zakonsko morali oddati nazaj lastniku," je pojasnil direktor mariborskega zavetišča za živali Vito Martinčič.