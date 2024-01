Domačini so Tiktokerja videli bežati, prosil jih je tudi za telefon

Kako je zloglasni Tiktoker, osumljen več kaznivih dejanj, povezanih s spolno nedotakljivostjo mladoletnih, pobegnil iz novogoriškega zapora? Več domačinov ga je videlo bežati, spraševal jih je tudi za telefon. Ob prijetju so si oddahnili predvsem tisti starši mladih deklet, ki so njegove objave na TikToku spremljali in opozarjali na kazniva dejanja.

Pobegli 27-letni TikToker iz okolice Ajdovščine je bil od novembra lani v priporu novogoriškega oddelka zapora. Osumljen je več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in dveh kaznivih dejanj pridobivanja oseb, mlajših od 15 let za spolne namene. V torek je pobegnil med spremstvom iz upravnega dela oddelka zunaj zavoda nazaj v zaprti del oddelka.

"Bil sem na terasi in sem slišal tk tk tk ... verjetno kovinske lisice na rokah in je urno po poti tukaj dol tekel. Takoj za njim dva varnostnika in čez par sekund še tretji varnostnik," pripoveduje očividec. Drugi pa: "Jaz nisem videl, da bi bil vklenjen. Prišel pa je do nas in prav lepo vprašal, če slučajno imamo telefon, da mu bi ga posodili. In je rekla žena, da nimamo in je šel svojo pot, vzporedno s cesto." Tudi druge domačine naj bi v torek popoldne prosil za telefon oziroma za prevoz do domačih Potoč. Tam naj bi ga včeraj izsledili policisti in ga vrnili v pripor.

Zapor v Novi Gorici FOTO: POP TV icon-expand