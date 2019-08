Domačini so zaskrbljeni, da jemljejo odgovorni onesnaženje preveč na lahko

Zaradi obilnega deževja, ki je zajelo območje Črnega Kala, bi lahko kerozin, ki je iztekel v tla v železniški nesreči, dosegel nižja območja in onesnažil rižanski izvir. Pristojne službe so sicer na srečanju z domačini v Dolu pri Hrastovljah zagotovile, da so sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi tudi ob takšnem scenariju preprečili najhujše. A domačini jim ne zaupajo.