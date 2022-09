Domačini vabijo k odkrivanju izolskih doživetij

Gurmanska doživetja, odkrivanje narave, kulturne dediščine, skrivnosti mestnega jedra in zaledja, pa spoznavanje s športi, ogled višt, ... Izolani vabijo na nepozabno pustolovščino!

icon-expand Izola - dan z domačini FOTO: Dragan Zlatanović

Bi se tudi vi radi podali na živahno avanturo po izolskem mestnem jedru ali vas bolj mikajo skrivnosti podeželja? Prepustite se zgodbam domačinov in sestavite svoj izlet v Slovensko Istro. Začnite ob morju, se povzpnite na »višto«, odkrijte Korte, dan pa zaključite kot pravi gurmani. Preverite, kaj vam svetujejo domačini!

Začutite izolski mestni utrip Kako preživeti dan ob morju, vam svetuje Sanela, s katero boste Izolo spoznali tako kot jo živijo in čutijo domačini – prepredeno z okusi morja in simpatičnimi znanimi obrazi na vsakem koraku. Dan obvezno začnete z obiskom lokalne tržnice Ruba sz moje njive, nato obiščete lokalnega ribiča, na soncu pa si na enem lepših trgov – Manziolijevem trgu, kjer domuje tudi istoimenski vinski bar, privoščite kozarček žlahtne kapljice. Če si želite mestno jedro odkriti na zabaven in aktiven način, z digitalnim vodičem, vas Sanela povabi še k igranju pustolovske igre Pozabljena izolska skrivnost . Tisti, ki ste po duši rekreativci, se lahko odpravite še na katero od izolskih razglednih točk in uživate v jesenskih pogledih na morje. Za še malce več adrenalina, pa se lahko preizkusite tudi v veslanju. Večer zaključite na enem od lokalnih dogodkov, kjer se prepletajo okusi, glasba in druženje z Izolani. Vse Saneline namige, kako preživeti dan v Izoli spoznajte tukaj !

icon-expand Dan z domačini - dan s Sanelo FOTO: Dragan Zlatanović

Doživite izolsko podeželje Energična Rozana pa vas vabi na izolsko podeželje, kjer so doma slikoviti razgledi na okoliške kraje in Sečoveljske soline ter tradicionalna istrska kulinarika. Dan začnite s spoznavanjem kulturne dediščine. Rozana najprej svetuje izlet na Kaštelir v Kortah – prazgodovinsko najdišče s prekrasnimi razgledi na morje. Če se radi sprehajate, stopite še do najbližjega vodnega vira . Vodne vire sicer lahko podrobneje spoznavate na pohodu po vodnih virih, ki ga dvakrat na leto – spomladi in jeseni – organizira prav Rozana, skupaj z drugimi člani turističnega društva.

Obisk oljkarja ali vinarja je nekaj, kar bo gotovo dalo pečat vašemu obisku podeželja. Brbončice pa lahko razvajate tako v domačih gostilnah in na turističnih kmetijah kot tudi v vrhunski restavraciji z Michelinovim priporočilom. Posebno kulinarično doživetje pa predstavljajo Rimski okusi pod zvezdami, ki jih lahko doživite ob morju, na še enem pomembnem arheološkem najdišču – Arheološkem parku Simonov zaliv. Rozana vsem ljubiteljem dediščine in posebnih okusov toplo priporoča tudi slednje! Spoznajte kulturno dediščino, izkusite življenje na vasi in, če upate, se preizkusite še v kmečkih opravilih. Več predlogov pa v Rozanini zgodbi !

icon-expand Dan z domačini - dan z Rozano FOTO: Dragan Zlatanović

Obiščite Pomol okusov – kulinarični street food dogodek Že veste, kje boste preživeli naslednji vikend? Če še ne, vas vabimo na jesensko kulinarično dogajanje v stilu street fooda – na izolski severni pomol, ki bo ponovno zaznamovan z odlično enogastronomsko ponudbo Slovenske Istre. Na Pomolu okusov imate možnost na enem mestu preizkusiti raznolike lokalne okuse – od školjk do sardel, pa tartufov, domačih pršutov, fritol, kroštol ipd. Prav te tipične istrske sladice vam ponavadi speče kar Rozana sama. Če bi jo radi spoznali in se posladkali ... Veste, kje se dobimo! Oktobrski Pomol okusov bo na sporedu v soboto, 1. oktobra med 12. in 22. uro . Se vidimo?

icon-expand Pomol okusov FOTO: Dragan Zlatanović

Spoznajte tipične istrske jedi v izolskih gostilnah in restavracijah Odlična kulinarika vas v Izoli pričakuje vselej. Med vsakim dogodkom Pomol okusov, lokalni gostinci pripravljajo sezonske jedi iz sestavin, ki so značilne za območje Slovenske Istre in predvsem tesno povezane z morjem. Še ta vikend v Izoli potekajo Dnevi kraljice sardele . V oktober pa vstopamo z eno bolj priljubljenih morskih jedi – kalamari, ki bodo kraljevali na Dnevih kalamarov . Preverite, kateri gostinci sodelujejo v posameznih akcijah, kakšne jedi in menije so pripravili, potem pa le rezervirajte kulinarično razvajanje ob morju!

icon-expand Hiša Torkla FOTO: Jaka Ivančič



Naročnik oglasa je Turistično združenje Izola, g.i.z. #VisitIzola #LoveIstria #ifeelsLOVEnia #myway

icon-expand