Domačinu, ki je bil odrezan od sveta, jamarski reševalci naredili 'zipline' za prečkanje Savinje

Že od samega začetka prebivalcem na prizadetih območjih v Zgornji Savinjski dolini pomagajo tudi pripadniki jamarske reševalne službe. Pomagajo na več deloviščih, med drugim so očistili zamašen odtočni jašek in postavili žičnice za prevoz čez reko. Z eno teh so osrečili tudi starejšega gluhonemega domačina, ki je bil zaradi poplav odrezan od preostalega sveta.

icon-expand FOTO: Jamarska reševalna služba icon-chevron-left icon-chevron-right

Jamarska reševalna služba je z nami delila posebno, ganljivo zgodbo o starejšem gospodu, ki živi v zaselku tik pred Solčavo. Zaradi poplav je ostal brez dostopa do hiše, saj je odneslo most. "Bil je dobesedno odrezan od sveta," nam je povedala Mateja Mazgan Senegačnik iz Jamarske reševalne službe. Ko so v soboto izvedeli zanj, so se takoj lotili dela. Začeli so vzpostavljati žičnico od enega brega Savinje do drugega, da bi moškemu omogočili prečkanje reke. "Zelo je bil navdušen, ko smo prišli. Naredili smo žičnico in se malo pošalili, da ima zdaj svoj zipline. Najprej smo ga morali naučiti, kako se uporablja žičnica. Dali so mu en jamarski pas in mu pokazali, kako se pripne na žičnico. Torej, najprej smo ga morali naučiti, kako se sploh lahko prevaža," je pojasnila jamarska reševalka.

icon-expand FOTO: Jamarska reševalna služba icon-chevron-left icon-chevron-right

Ko je premagal začetni strah, se je zelo hitro navadil vožnje po "zipline". "Tako se je smejal, ko se je pripeljal čez reko. Nato je šel še enkrat nazaj, da smo ga naučili. Potem pa je že šel po nakupovalno vrečko, da je lahko šel v trgovino," je povedala Mazganova. Gospod, ki je gluhonem, se zdaj po žičnici sam vozi sem in tja čez Savinjo. Nato pa se poda peš do Solčave v trgovino po hrano in druge potrebščine. Malo pred tem so vzpostavili še eno žičnico, s katero so pomagali še eni družini in njenim članom omogočili, da lahko prečkajo reko. V Lučah so pomagali tudi pri čišenju odtočnega kanala dimenzij meter krat meter. "Tu smo delali z lučkami v jamarskih kombinezonih in škornjih. Z vedri smo ven nosili blato in drug material," je dejala.

V Zgornji Savinjski dolini je prebivalcem, ki so utrpeli ogromno škodo ob poplavah, na pomoč priskočilo okoli 40-50 jamarskih reševalcev. Angažirali so se predvsem v Lučah in Solčavi, kjer so priskočili na pomoč na več deloviščih, od kopanja različnih prekopov do žaganja drv.