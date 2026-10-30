Domen Prevc bo poletel s čaji TEEKANNE

Partnerstvo temelji na pristnem osebnem navdušenju, saj je Domen Prevc strasten ljubitelj čaja. Že vrsto let prisega na čaje TEEKANNE, pri katerih še posebej ceni odličen okus in visoko kakovost. Njegova dolgoletna naklonjenost blagovni znamki je zdaj prerasla v uradno sodelovanje. Kot ambasador TEEKANNE bo svoje navdušenje nad čaji delil tudi z navijači. "TEEKANNE. To je moj čaj," pravi Domen Prevc in s tem obuja prepoznavni slogan iz kultne oglaševalske kampanje s Tino Maze iz leta 2011.

Sodelovanje bo novembra pospremila nova oglaševalska kampanja "Skrivnosti svetovnega prvaka", v okviru katere se bodo oglasi predvajali na slovenskih televizijskih postajah, kampanjo pa bo mogoče spremljati tudi na Domnovih družbenih omrežjih. Kampanja odpira vprašanje, ki zanima številne navijače: v čem je skrivnost uspeha Domna Prevca? Svetovni prvak s kančkom humorja ponuja presenetljiv vpogled. Kakšno vlogo ima pri tem popolno ogrevanje? To za zdaj ostaja njegova skrivnost.

TEEKANNE je srednje veliko družinsko podjetje s sedežem v Salzburgu in proizvodnimi obrati v Avstriji, Nemčiji in na Poljskem. Kot vodilna svetovna blagovna znamka sadnih in zeliščnih čajev združuje dolgoletne izkušnje z najvišjimi standardi kakovosti in okusa. Njegova ponudba obsega tako klasične čaje, kot so Planinski Raj, Kamilica, Poprova meta in Forest Fruits, kot tudi eksotične mešanice, kot so Caribbean Mango, Love Pomegranate in Strawberry Matcha.