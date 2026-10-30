Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Domen Prevc bo poletel s čaji TEEKANNE

Ljubljana, 30. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Domen Prevc

TEEKANNE in svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc združujeta moči. Njuno sodelovanje bo novembra zaznamovala nova oglaševalska kampanja "Skrivnosti svetovnega prvaka".

Partnerstvo temelji na pristnem osebnem navdušenju, saj je Domen Prevc strasten ljubitelj čaja. Že vrsto let prisega na čaje TEEKANNE, pri katerih še posebej ceni odličen okus in visoko kakovost. Njegova dolgoletna naklonjenost blagovni znamki je zdaj prerasla v uradno sodelovanje. Kot ambasador TEEKANNE bo svoje navdušenje nad čaji delil tudi z navijači. "TEEKANNE. To je moj čaj," pravi Domen Prevc in s tem obuja prepoznavni slogan iz kultne oglaševalske kampanje s Tino Maze iz leta 2011.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Arhiv ponudnika

Sodelovanje bo novembra pospremila nova oglaševalska kampanja "Skrivnosti svetovnega prvaka", v okviru katere se bodo oglasi predvajali na slovenskih televizijskih postajah, kampanjo pa bo mogoče spremljati tudi na Domnovih družbenih omrežjih. Kampanja odpira vprašanje, ki zanima številne navijače: v čem je skrivnost uspeha Domna Prevca? Svetovni prvak s kančkom humorja ponuja presenetljiv vpogled. Kakšno vlogo ima pri tem popolno ogrevanje? To za zdaj ostaja njegova skrivnost.

TEEKANNE je srednje veliko družinsko podjetje s sedežem v Salzburgu in proizvodnimi obrati v Avstriji, Nemčiji in na Poljskem. Kot vodilna svetovna blagovna znamka sadnih in zeliščnih čajev združuje dolgoletne izkušnje z najvišjimi standardi kakovosti in okusa. Njegova ponudba obsega tako klasične čaje, kot so Planinski Raj, Kamilica, Poprova meta in Forest Fruits, kot tudi eksotične mešanice, kot so Caribbean Mango, Love Pomegranate in Strawberry Matcha.

Od leve proti desni: Daniel Pötsch, regionalni direktor za jugovzhodno Evropo pri TEEKANNE, Domen Prevc in Elke Kickinger, vodja marketinga za regijo CEE, TEEKANNE
Od leve proti desni: Daniel Pötsch, regionalni direktor za jugovzhodno Evropo pri TEEKANNE, Domen Prevc in Elke Kickinger, vodja marketinga za regijo CEE, TEEKANNE
FOTO: Arhiv ponudnika

"Kakovost in okus sta za TEEKANNE na prvem mestu. Sestavine za naše čaje pridobivamo neposredno od pridelovalcev, s katerimi sodelujemo že več desetletij, kar se odraža tudi v kakovosti naših čajev. Še posebej nas veseli, da so naši čaji prepričali tudi Domna, ki jih pije že vrsto let. Ponosni smo, da bo kot ambasador naše blagovne znamke svoje navdušenje delil tudi z navijači," pravi Daniel Pötsch, regionalni direktor za jugovzhodno Evropo pri TEEKANNE.

 

Naročnik oglasne vsebine je TEEKANNE.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
domen prevc čaji teekanne

Prenova doma brez kaosa: kateri posegi morajo priti na vrsto najprej?

Naj vaša zbirka postane del razstave v Mestnem muzeju Ljubljana

24ur.com Nika Prevc v lov na četrto zaporedno zmago v Ljubnem
24ur.com 'Glavna cilja sta ubraniti kristalni globus in svetovno prvenstvo'
24ur.com Damjan pred prvo olimpijsko tekmo skakalcev: 'Pričakujem, da bomo videli presenečenje'
24ur.com Podkorenska strmina že nared, da se po njej spustijo najboljše smučarke
24ur.com Olimpijska sezona pred vrati: skakalci že skočili, skakalke še ne
24ur.com Peter Prevc: Glavni cilj sezone je, da bi na SP v Planici dobro skakal
24ur.com Nika Prevc v lovu na tretjo zaporedno zmago
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
bibaleze
Portal
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
zadovoljna
Portal
Po štirih letih je ljubezni konec: čustveni video je ganil oboževalce
Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina
Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
Umrl je igralec, ki ga je poznal ves svet
Umrl je igralec, ki ga je poznal ves svet
vizita
Portal
Ena doza protitelesa zaustavila virus, podoben virusu HIV
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
moskisvet
Portal
Umrla legendarna hollywoodska igralka: le tri mesece po smrti moža
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
dominvrt
Portal
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
okusno
Portal
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022