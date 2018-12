Slovenija ob milijone? Domevni krivci tudi del ožje Šarčeve ekipe?

Zavajanje javnosti, parlamenta in vlade glede počrpanih in razpoložljivih evropskih milijov, uporaba necertificitanih programov, popolna ignoranca opozoril finančnega ministrstva ter skrivanje revizijskih ocen ... Tako grozljivo se bere poročilo kohezijskega ministrstva, ki ga je na mizo dobil premier Marjan Šarec, na seji vlade pa je bilo predstavljeno 6. decembra. Domevni krivci za nastalo situacijo pa so trenutno celo zaposleni v samem generalnem sekretariatu Šarčeve vlade.

Kar 143 milijonov evrov iz evropskih skladov, ki pripadajo Sloveniji, kot kaže, ne bomo videli. Razlog za to je preprost: informacijski kaos na Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Iz zaupnega poročila, namenjenega premieru Marjanu Šarcu, med drugim izhaja, da so pristojni na kohezijskemu ministrstvu javnost zavajali s številkami o tem, kako uspešna je bila Slovenija pri črpanju evropskih sredstev, ter da niso upoštevali opozoril finančnega ministrstva in revizijskih hiš.

Zaupno poročilo o delu SVRK, čigar priprave se je lotil že nekdanji minister Marko Bandelli. FOTO: POP TV

Po informacijah, ki so jih predstavili v oddaji 24UR, so se v zloglasnem poročilu, čigar priprave se je lotil nekdanji kohezijski minister iz vrst SAB Marko Bandelli, znašli tudi očitki o nakupu programov kar s službeno kartico. Tisti, ki naj bi bili odgovorni za to, da evropski denar ne pride do Slovenije, ter hkrati tisti, katere izpostavlja tudi poročilo, pa so trenutno zaposleni tudi v generalnem sekretariatu Šarčeve vlade.

Med domnevnimi krivci za očitke, ki izhajajo iz zaupnega poročila, naj bi bil tudi Igor Lakota, nekdanji vodja kabineta ministrice Alenke Smerkolj. FOTO: POP TV

Obstaja resna grožnja, da Slovenija prvič, odkar so ji bila dodeljena evropska sredstva, ta tudi izgubi," je za oddajo 24UR povedala Nevenka Ribič, aktualna državna sekretarka na SVRK. Odgovornost za ugotovitve, ki izhajajo iz poročila pa nosi, tako Ribičeva, prejšnje vodstvo, predvsem nekdanja ministrica Alenka Smerkolj in njen vodja kabineta Igor Lakota, posredno tudi Stojan Tramte, nekdanji direktor urada za splošne zadeve in informacijsko podporo. Omenjeni člani nekdanjega vodstva SVRK, z izjemo ministrice Smerkoljeve, pa trenutno vodijo tudi generalni sekretariat Šarčeve vlade. Tramte je prevzel položaj generalnega sekretarja, Lakota pa je postal njegov namestnik. Prav slednji naj bi dovolil, da so zaposleni na SVRK kohezijske podatke namesto v akreditirani informacijski sistem e-MA vnašali v zastareli program Issar. To je potrdila tudi Ribičeva: "Gre resnično za zavajanje, kajti edini akreditirani sistem je e-MA."

Akreditirani informacijski sistem e-MA. FOTO: POP TV

Na očitke, izhajajoče iz poročila premieru Šarcu, se je odzval tudi Lakota. "SVRK v svojih poročilih nikoli ni zavajala javnosti, niti vlade niti državnega zbora," je odvrnil Lakota, ki naj bi za povezovanje različnih podatkov, med drugim tudi urnikov, dopustov, bolnišk ter kot pomoč za poročanje vladi in parlamentu, kar s službeno kartico za dobrih tisoč evrov kupil izboljšano verzijo programa Excell, imenovano SmartSheet. "Podatki, ki smo jih preverjali, niso izhajali iz sistema, iz katerega bi morali," je bila jasna Ribičeva. Lakota pa odgovarja : "Trditi, da je SmartSheet na kakršenkoli način kriv za težave pri izvajanju, je identično, kot bi trdili, da je Word kriv za vsebino dokumenta."

Alenka Smerkolj ni želela podati podrobnih pojasnil glede očitkov, ki izhajajo iz poročila o njenem minulem delu na kohezijskem resorju. FOTO: POP TV

Za pojasnila so se v oddaji 24UR obrnili tudi na nekdanjo kohezijsko ministrico Smerkoljevo, ki pred kamero ni želela odgovarjati, je pa zagotovila, da je njena vest enako mirna – tako kot je prišla, tako kot je tudi odšla. Poročilo pa je po njenem mnenju napol zlagano, vzeto iz konteksta in zavajajoče. Temu pritrjuje tudi zdajšnji namestnik generalnega sekretarja vlade. "V veliki meri so te informacije zavajajoče in izven koteksta ter kot takšne ne držijo. Ocenjujem, da informacijski sistem v veliki meri deluje," pove Lakota in s prstom pokaže na novo vodstvo, ki da se v primeru izgube sredstev želi kvečjemu zavarovati s tem, ko krivdo vali na prejšnjo. O milijonskih izgubah govoril že Bandelli

Marko Bandelli je ob odhodu izpostavil, da Sloveniji grozi izguba več milijonov evrov evropskih sredstev. Slednje je sedaj potrdilo tudi zaupno poročilo o preteklem delu SVRK. FOTO: Kanal A