Dominikanska republika do 30 % ceneje, top destinacija za jesen in zimo

Bi radi v hladnejših mesecih uživali na peščenih plažah, ki jih poljublja turkizno morje? Potem je sedaj pravi čas, da rezervirate počitnice v vedno topli Dominikanski republiki!

Pozor, pozor! To jesen in zimo vas kličejo sanjski Karibi. Natančneje, Dominikanska republika, ki je najbolj obiskana turistična destinacija v karibskem otočju – in to z razlogom! Vroče sonce skozi vse leto, turkizno morje, ukrivljene kokosove palme ter topla in ne preveč vlažna klima zagotavljajo vsesplošno priljubljenost te tropske destinacije. Če pa dodamo še vroče latino glasbene ritme salse, bachate, in merenge ter ugodne cene all inclusive hotelske ponudbe ( https://www.pocitnice.si/dominikanska-republika.html ) je letošnji zimski oddih dokončno izbran!

7 noči v hotelu 4* in all inclusive ponudbo v Dominikanski republiki že od 1.199 eur/osebo. Celotno ponudbo lahko preverite TUKAJ

Počitnice v Dominikanski republiki so v času od oktobra do maja popolna izbira za vse generacije. Še več: ta slikovita tropska destinacija je kot nalašč tudi za tiste brez predhodnih potovalnih izkušenj, sploh če organizacijo prepustite izkušenim svetovalcem. Počitnice.si, neodvisna spletna agencija z večletnimi izkušnjami, vam poleg rezervacije potovanja ponuja možnost osebnega svetovanja. Ker ni lastninsko povezana z nobenim organizatorjem potovanj, vam bodo svetovalci glede na vaše želje poiskali najbolj optimalne ponudbe, ki so na voljo na trgu. Proti Punta Cani lahko tako poletite iz Ljubljane, Zagreba, Gradca, Benetk, Dunaja, preko Frankfurta ali Pariza. Nato pa se bodisi zasidrate v okolici letališča, bodisi se podate na približno dve uri dolgo vožnjo proti jugu do mesta Bayahibe. V vsakem primeru je počitnice na Dominikani najbolje preživeti v hotelu s kakovostno all inclusive ponudbo, saj ni najbolj varno samostojno vandrati po otoku – sploh, če ne znate špansko. Za razliko od hotelskega osebja je na ulicah namreč skorajda nemogoče najti koga, ki bi znal odgovoriti na kaj več kot 'How are you'.

icon-expand



Pestra ponudba all inclusiv hotelskih namestitev različnih kategorij Območje Punta Cane obdaja Atlantski ocean in se lahko obenem pohvali s čudovitimi parki, bujnim tropskim rastjem in z zanimivimi izleti v okolico. Vsi resorti v ponudbi spletne agencije Počitnice.si se nahajajo ob prečudovitih peščenih plažah, med slovenskimi potniki pa sta letos še posebej priljubljena dva all inclusive hotela : Do popolnega dopusta s Počitnice.si! Pošljite povpraševanje za izbrano destinacijo na info@pocitnice.si in v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. Svetovalci so vam na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

icon-expand

Vista Sol Punta Cana 4* se lahko pohvali z odlično hrano v sampostrežnih ter 'a la cart' restavracijah, razkošnimi tropskimi vrtovi, bazeni, bari ter pestro vsakodnevno animacijo, zaradi česar je odlična izbira predvsem za družine in pare. Prestižni hotel Grand Bahia Punta Cana 5* pa je primeren zlasti za pare in seniorje, ponaša se s popolnim razmerjem med kakovostjo in ceno in ponuja pravo kulinarično razvajajnje v številnih a la cart' restavracijah svetovnih kuhinj.

Do popolnega dopusta s Počitnice.si! Pošljite povpraševanje za izbrano destinacijo na info@pocitnice.si in v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. Svetovalci so vam na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

icon-expand

Na skrajnem jugu otoka, ki je samo 1 uro in pol vožnje oddaljen od Punta Cane je morje je bolj turkizne barve, voda pa nekoliko toplejša, saj obalo tu boža Karibsko morje. V okolici mesteca Bayahibe slovenski počitnikarji letos najraje izpostavijo hotel Be Live Collection Canoa 4*, ki se nahaja neposredno ob plaži ter ponuja storitve all inclusive, čudovite bazene, vrtove in spa ter je popolno letovišče za družinski oddih ali počitnice v dvoje. Popolna destinacija tako za uživače kot tudi avanturiste Dominikanska republika skupaj s Haitijem tvori Hispaniol, drugi največji otok Velikih Antikov, ki mu na severu in zahodu družbo delata Kuba ter Jamajka, na jugovzhodu pa Portoriko. Silovito vulkansko delovanje v preteklosti je poskrbelo za zanimivo konfiguracijo pokrajine ter ustvarilo več gorskih verig, ki so popoln kontrast rajskemu obalnemu pasu, obenem pa zagotovilo, da obisk te destinacije ni nujno samo dolgočasno poležavanje na plaži. Čeprav, priznajmo si, razvajanje in uživanje v popolnem brezdelju tudi paše, kajne?

icon-expand