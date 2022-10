Dominikanska republika, popolna destinacija za zimski oddih!

Očarala je že Krištofa Kolumba, pozneje prepričala Pirate s Karibov, to zimo pa naj navduši še vas! Odpotujte v osrčje Karibov, na bele peščene plaže Dominikanske republike!

Neskončne bele peščene plaže, ki jih nežno boža smaragdno morje, obdaja pa bujno zelenje – kulisa, o kateri sanjajo vsi ljubitelji počitnic na morju. A to zimo lahko sanje postanejo resničnost, saj so počitnice na eksotični Dominikanski republiki dosegljive po izjemno ugodnih cenah! Pri neodvisni slovenski spletni turistični agenciji Počitnice.si so namreč pripravili posebne paketne akcijske ponudbe za oddih na Dominkanski republiki ter jih zaradi velikega povpraševanja še dodatno znižali za do 20 %! Najboljše ponudbe za vsak žep! Dominikanska republika je najbolj obiskana turistična destinacija v karibskem otočju. Nahaja se otoku Hispaniol, ki si ga deli s Haitijem, in je v času od oktobra do maja popolna počitniška izbira za vse generacije, tudi za novopečene' popotnike brez predhodnih potovalnih izkušenj – sploh, če organizacijo prepustite izkušenim svetovalcem na Počitnice.si, ki vam bodo pripravili najboljše ponudbe oddiha na Dominikanski republiki, saj zaradi svoje neodvisnosti razpolagajo s paketi počitnic vseh organizatorjev potovanj v širši regiji.

To zimo počitnikujemo na Dominikanski republiki! S Počitnice.si lahko proti Punta Cani poletite iz Ljubljane, Zagreba, Gradca, Benetk, Dunaja, preko Frankfurta ali Pariza. Nato pa se bodisi zasidrate v katerem izmed letovišč Punta Cane, bodisi se podate na približno dve uri dolgo vožnjo proti jugu do mesta Bayahibe. V vsakem primeru je počitnice na Dominikanski republiki najbolje preživeti v hotelu s kakovostno all inclusive ponudbo, saj ni najbolj varno samostojno vandrati po otoku. Je že res, da so domačini izjemno prijazni, gostoljubni in ustrežljivi, a žal večina ne obvlada nobenega tujega jezika, kar močno oteži pridobivanje željeni informacij. Punta Cana ali Bayahibe? Pri izbiri počitnic na Dominikanski republiki se je v prvi vrsti potrebno odločiti, ali bi oddih raje preživeli ob Atlantskem oceanu ali na obalah Karibskega morja. Območje Punta Cane namreč obdaja Atlantski ocean. Punta Cana se lahko pohvali s čudovitimi parki, bujnim tropskim rastjem in z zanimivimi izleti v okolico. Vsi resorti v ponudbi spletne agencije Počitnice.si se nahajajo ob prečudovitih peščenih plažah, med slovenskimi potniki pa sta letos še posebej priljubljena dva all inclusive hotela na sloviti plaži Bávaro:

Vista Sol Punta Cana 4* se lahko pohvali z odlično hrano v sampostrežnih ter 'a la cart' restavracijah, razkošnimi tropskimi vrtovi, bazeni, bari ter pestro vsakodnevno animacijo, zaradi česar je odlična izbira predvsem za družine in pare. Prav tako je družinam prijazen hotel Catalonia Bávaro Beach Resort 5*, saj ponuja tako otroški kot najstniški klub, v bogato all inclusive ponudbo pa je med drugim vključen tudi uvodni tečaj potapljanja v bazenu. V neposredni bližini na svoj račun pridejo ljubitelji golfa, v večernih urah pa velja obiskati igralnico in nočni klub, ki se nahajata v sklopu letovišča. Bayahibe se nahaja na skrajnem jugu otoka, ki je samo 1 uro in pol vožnje oddaljen od Punta Cane, morje je bolj turkizne barve, voda pa nekoliko toplejša, saj obalo tu boža Karibsko morje. V okolici mesteca Bayahibe slovenski počitnikarji letos najraje izpostavijo hotel Be Live Collection Canoa 4*, ki se nahaja neposredno ob plaži ter ponuja storitve all inclusive, čudovite bazene, vrtove in spa ter je popolno letovišče za družinski oddih ali počitnice v dvoje.

Zakaj je Dominikanska republika pravi izbor za vaše naslednje počitnice? Poleg večnega poletja, turkiznega morja, razgibane in čudovite narave ter luksuznih hotelov z all inclusive ponudbo, Dominikanska republika ponuja tudi številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Obiščete lahko destilarne in degustacije ruma, se naučite zvijati cigare, z ziplinom prečkate džunglo ali pa obiščete prestolnico Santo Domingo ter raziščete Zone Colonial – staro mestno jedro, ki vas s pisanimi stojnicami, slikami s karibskimi motivi ter vonjem po cigarah vrne v čase Krištofa Kolumba, ki se je na otoku izkrcal med ponesrečenim iskanjem Indije. Dominikanska republika velja za raj ljubiteljev snorkljanja, potapljanja in drugih vodnih aktivnosti. Za popolno celodnevno doživetje se z avtobusom odpeljete do pristanišča v mestu Bayahibe in se s katamaranom podate do sanjskega otočka Saona, ki se ponaša s prekrasnimi peščenimi plažami in kristalno čisto vodo, nad katero se bočijo košate palme. Med plovbo, ki jo spremljajo tipični karibski glasbeni ritmi, si ogledate tudi priobalni pas južnega dela Dominikane, vmesne postanke pa izkoristite za kopanje ter ogled morskih zvezd.

