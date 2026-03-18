Dominiki Švarc Pipan v izpušne cevi nastavili poliuretansko peno

Dominika Švarc Pipan je na Facebooku objavila zapis, v katerem je sporočila, da jo je zjutraj v njenem avtomobilu in avtomobilu njenega moža v obeh izpušnih ceveh pričakal purpen: "Avto, s katerim vozim petletno hčerko v vrtec. Hvala sosedi, ki me je pravočasno prišla opozoriti." Kot je dodala, Policija zadevo že preiskuje. Vprašanja smo naslovili tudi na Policijo.

Švarc Pipanova v zadnjih dneh polni naslovnice zaradi prisluhov o domnevni korupciji, ki so zakrožili v javnosti. Na posnetkih je videti Dominiko Švarc Pipan med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. Švarc Pipanova ob večerji domnevnim tujim poslovnim partnerjem razlaga delovanje tako imenovane slovenske globoke države; od vloge Milana Kučana in Zorana Jankovića do vpliva, ki naj bi ga v družbi Gen-I ohranil predsednik vlade Robert Golob. A očitno je bilo vse nastavljeno z namenom vplivanja na volitve," ocenjuje Švarc Pipanova.