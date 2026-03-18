Slovenija

Dominiki Švarc Pipan v izpušne cevi nastavili poliuretansko peno

Ljubljana , 18. 03. 2026 12.10 pred 22 minutami 1 min branja 47

Avtor:
A.K.
Dominika Švarc Pipan

Dominika Švarc Pipan je sporočila, da so neznanci v izpuhe njenega vozila in vozilo njenega moža nastavili poliuretansko peno. Policija po njenih besedah zadevo že preiskuje.

Dominika Švarc Pipan je na Facebooku objavila zapis, v katerem je sporočila, da jo je zjutraj v njenem avtomobilu in avtomobilu njenega moža v obeh izpušnih ceveh pričakal purpen: "Avto, s katerim vozim petletno hčerko v vrtec. Hvala sosedi, ki me je pravočasno prišla opozoriti." Kot je dodala, Policija zadevo že preiskuje. Vprašanja smo naslovili tudi na Policijo. 

Švarc Pipanova pred kratkim ujeta v prisluhih

Preberi še Novi posnetki, nekdanja ministrica: 'Nekdo je postavil celo lažno spletno stran'

Švarc Pipanova v zadnjih dneh polni naslovnice zaradi prisluhov o domnevni korupciji, ki so zakrožili v javnosti. Na posnetkih je videti Dominiko Švarc Pipan med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. Švarc Pipanova ob večerji domnevnim tujim poslovnim partnerjem razlaga delovanje tako imenovane slovenske globoke države; od vloge Milana Kučana in Zorana Jankovića do vpliva, ki naj bi ga v družbi Gen-I ohranil predsednik vlade Robert Golob. A očitno je bilo vse nastavljeno z namenom vplivanja na volitve," ocenjuje Švarc Pipanova.

izRODEk
18. 03. 2026 12.42
Kakšen narodni izdajalec moraš biti, da podpiraš genocidni Izrael v škodo Slovencu? Isti so kot tisti, ki so Hitlerju aprila 1941 mahali s cvetjem in zastavicami. Isti. Zamerim Mitji Ribičiču, ker je bil šlampast!
ZMERNI DESNIČAR
18. 03. 2026 12.42
Zanima me, če je zabilo samo prvih 10% izpuha ?
Misika1967
18. 03. 2026 12.42
Katastrofa kaj se dela,zamislite si kaj sele bo ce zmaga jansa. Kaki je pastir take so ovce.
Majzelj
18. 03. 2026 12.42
Neumno dejanje. Igranje žrtve po vseh izrečenih neumnostih je pa tudi brez veze.
Alergičen na levake
18. 03. 2026 12.41
Samo 10% purpena iz piksne je dobila ...
FORTUDO1
18. 03. 2026 12.41
Mogoče se je Zoki maščeval!
jedupančpil
18. 03. 2026 12.41
iz obupa sami sebe v rt
deltex
18. 03. 2026 12.41
Kot sem rekel, desnim se je čisto zmešalo, upam samo, da do nedelje ne bodo še koga ustrelili.
Blue Dream
18. 03. 2026 12.40
Zanima me ali je to lahko nevarno za zdravje?
izRODEk
18. 03. 2026 12.40
Zmešalo se je in se šele bo Janševim v nedeljo po deseti zvečer do konca, ko bodo spušili volitve.
tavbix
18. 03. 2026 12.40
Obstaja tudi možnost, da to sedaj sami ali pa njihovi zvesti zagovorniki počnejo, z namenom očrniti nasprotnika. Resnica vidimo, da je vcasih povsem drugačna, kot se želi prikazati.
bb5a
18. 03. 2026 12.39
K da bi kej blo, zalaufaš avto, auspuh se segreje, stopi, zažge in pena odleti ven po nekaj 10 sekundah... Ja dejmo zdej celo paniko delat s tem...
klop12
18. 03. 2026 12.39
to je to, če mislte desnakarjem dat oblast, noben ne bo več varen
ZMERNI DESNIČAR
18. 03. 2026 12.40
zakaj bi se desničarji ˝maščevali˝ ker je namočila svoje ? hahah logika huda
samodavki
18. 03. 2026 12.38
treba mirkat jezik
KMET70
18. 03. 2026 12.38
Predolg jezik te tepe
Alergičen na levake
18. 03. 2026 12.37
Kako pa da se levičarji vizijo z avtomobili, produktom kapitalizma ?? ... Kaj bicikli niso več v redu ??
metaloh
18. 03. 2026 12.37
Možno da levi sami sebi...za provokacijo
Blue Dream
18. 03. 2026 12.37
Sedaj je res očitno da so posnetki Janševa umotvorba
KMET70
18. 03. 2026 12.36
Med sabo ste se začeli…, jest bi se na tvojem mestu bal maščevanja…
luckyss.1
18. 03. 2026 12.36
Inštitut 8 marec hoče utišat Dominiko. Krivi pa bodo desni.
