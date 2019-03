Zaposleni, ki opozarjajo na nepravilnosti, so kazensko premeščeni, pa opozarjajo v Štrukljevem sindikatu. Pristojni ministrici so zato predlagali, naj ukrepa, ta pa je zadevo predala delovni inšpekciji.

Policija je po naših informacijah včeraj in danes zaslišala fanta, vpletena v dogodek prejšnji mesec. Varuh, ki je mami povedal za dogodek, v katerega je bil vpleten njen sin z diagnozo avtizma, pa je bil premeščen v drugo enoto. Kot je včeraj napisala direktorica Valerija Bužan, tudi zaradi zlorabe osebnih podatkov. A po besedah mame, s katerimi je seznanjen tudi sindikat, je mami za identiteto fanta, ki mu očita zlorabo, povedala vodja enote. Ki pa je Bužanova po naših informacijah ni sankcionirala.

"Na žalost gre v zavodu za vzorec, ki ga direktorica prakticira. Vsi to imenujejo kazenske premestitve,"pravi glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj.

Kar so v pogovoru potrdile tudi varuhinje, s katerimi smo govorili: "Že nekaj let s strani direktorice vlada politika kazenskih premestitev, zato so nekateri zaposleni o teh zadevah raje tiho. Ves čas se nad zaposlenimi izvaja hud pritisk."



Varuha, ki je mami povedal za domnevno zlorabo, podpirajo: "Varuh je naredil pravilno, ker jih je dovolj dolgo opozarjal. Vodstvo je dogodek sprejelo kot nekaj "normalnega". O dogodku bi moralo takoj obvestiti organe pregona, odstraniti storilca od žrtve in obvestiti starše. Nič od tega niso storili."



Na nas se je obrnila tudi nekdanja medicinska sestra v Centru, ki odgovorne poziva k ukrepanju: "Staršem so večkrat kakšno stvar prikrili. Zavod bi moral imeti varnost in dobrobit varovanca na prvem mestu, ampak direktorica in vodje hočejo stvari prikazati v lepši luči."



Ko je na nepravilnosti zaradi neustreznih delovnih razmer, nadur in drugega opozarjala sindikalna zaupnica, jo je Bužanova tudi premestila. Ker sindikalistka ni zdržala pritiska, pravi Štrukelj, je dala odpoved. Z Bužanovo niso našli kompromisa niti na sestanku: "Šlo je za izrazito aroganten nastop, za grožnje sindikalni zaupnici, povsem neutemeljene."



V zadnjem letu je po naših informacijah odpoved dala kakšna desetina zaposlenih - na vprašanja o tem Bužanova sicer ni odgovorila. Štrukljev sindikat pa je opravil tudi anketo med zaposlenimi, kjer so ugotovili, da pristop Bužanove: "Povzroča strah med zaposlenimi, ki ga izraža velika večina."



Sindikat je zato od ministrice zahteval ukrepanje, Bužanova, čeprav je bila med ustanovitelji sindikata, pa je Štruklja zaradi ustrahovanja - tako je očitno razumela anketo - prijavila policiji. Vse to bo, poleg ugotovitev delovne in socialne inšpekcije morala ministrica upoštevati pri odločanju o usodi Bužanove.