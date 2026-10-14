Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Domnevne kršitve volilnega molka: objave Janše, Logarja, poslancev

Ljubljana, 14. 10. 2026 14.28 pred 45 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Glasovanje referendum

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev volilnega molka ob nedeljskih referendumih. Prijava med drugim zajema objave premierja Janeza Janše, več poslancev SDS in prvaka Demokratov Anžeta Logarja, ki so bili v kampanji na strani zagovornikov referendumskih vprašanj.

Kot je sporočil PIC, je inšpektoratu prijavil tri objave premierja Janeza Janše na družbenih omrežjih X, Facebook in Instagram. V njih je Janša na dan referendumov v videoposnetku in besedilu objave volivce med drugim pozval, naj sorodnike, prijatelje in znance povabijo, "da oddajo štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo." Isti posnetek je na omrežju X objavil tudi uradni profil stranke SDS.

PIC je kot kršitev volilne molka prijavil tudi nedeljski objavi prvaka Demokratov Anžeta Logarja na omrežjih Facebook in Instagram, kjer je v video objavi volivce povabil k glasovanju "za pravično Slovenijo." Štirikrat za pravično Slovenijo je bil sicer referendumski slogan koalicijskih strank.

Prijava kršitev volilnega molka zajema tudi objavo poslanca NSi Andreja Černigoja in več poslancev SDS. Med njimi je tudi Žan Mahnič, ki je v nedeljo na omrežjih X in Instagram objavil fotografijo glasovnic z obkroženim "da" in pripisom "Da se ne bo kdo zmotil!"

Direktor PIC Aljoša Petek je ob predstavitvi zaznanih kršitev dejal, da je "od političnih strank, ki se financirajo tudi iz državnega proračuna, dosledno spoštovanje zakonodaje najmanj, kar lahko pričakujemo." Dodal je, da to še toliko bolj velja za predsednika in podpredsednika vlade ter poslance.

"Ponavljanje kršitev kaže, da ne gre za posamične spodrsljaje, temveč za ustaljeno prakso zavestnega kršenja zakonodaje. Od inšpektorata zato pričakujemo hitro in odločno ukrepanje," so Petkove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Volilni molk

Volilni molk je trajal od sobote od polnoči do nedelje do 19. ure. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo, ter javni shodi, povezani s kampanjo.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
pic volilni molk referendum

Boštjančič v boj za Ljubljano, v Mariboru se v tekmo podaja Matevž Frangež

24ur.com Serija predlaganih referendumov: politična propaganda ali skrajni čas?
24ur.com Forenzična preiskava glasovanja, poslanec Svobode krivi 'kozmični dež'
24ur.com Janša o 'volilnih prevarah', DVK pojasnjuje
24ur.com Kandidatka SDS, ki je pred voliščem delila letake, je morala oditi
24ur.com Doslej 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Do 16. ure skupno 85 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka
24ur.com Kandidati o Kučanu, referendumih, davkih: kaj drži?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
14. 10. 2026 15.14
Janša ni normalen. Pritožuje se nad DVK sam je pa kršil da je kar smrdelo.
Odgovori
0 0
enapi
14. 10. 2026 15.03
Zapret jih.
Odgovori
+4
4 0
pikapolonica10
14. 10. 2026 14.59
A bejž no, kaj je postopač jenul delal pred voliščem in zakaj se volišče Omnia ni zaprlo ob 19.00?
Odgovori
-3
1 4
prfox
14. 10. 2026 14.40
DVK vodi človek, ki je tja prišel iz stranke SMC, njegov dolgoletni predhodnik Vučko pa je tja prišel iz stranke LDS. Si predstavljate, da bi bil tam nekdo iz stranke SDS?
Odgovori
-1
2 3
ArkaMast
14. 10. 2026 15.15
Ja, pol bi blo pa res kaj.
Odgovori
0 0
Superhik koalicija
14. 10. 2026 14.38
Mah....nić.....
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Med obema porodoma se je borila za življenje
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
zadovoljna
Portal
To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi slavna manekenka
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
dominvrt
Portal
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
voyo
Portal
Strašljive zgodbe
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009