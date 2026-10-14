Domnevne kršitve volilnega molka: objave Janše, Logarja, poslancev

Kot je sporočil PIC, je inšpektoratu prijavil tri objave premierja Janeza Janše na družbenih omrežjih X, Facebook in Instagram. V njih je Janša na dan referendumov v videoposnetku in besedilu objave volivce med drugim pozval, naj sorodnike, prijatelje in znance povabijo, "da oddajo štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo." Isti posnetek je na omrežju X objavil tudi uradni profil stranke SDS.

PIC je kot kršitev volilne molka prijavil tudi nedeljski objavi prvaka Demokratov Anžeta Logarja na omrežjih Facebook in Instagram, kjer je v video objavi volivce povabil k glasovanju "za pravično Slovenijo." Štirikrat za pravično Slovenijo je bil sicer referendumski slogan koalicijskih strank.

Prijava kršitev volilnega molka zajema tudi objavo poslanca NSi Andreja Černigoja in več poslancev SDS. Med njimi je tudi Žan Mahnič, ki je v nedeljo na omrežjih X in Instagram objavil fotografijo glasovnic z obkroženim "da" in pripisom "Da se ne bo kdo zmotil!"

Direktor PIC Aljoša Petek je ob predstavitvi zaznanih kršitev dejal, da je "od političnih strank, ki se financirajo tudi iz državnega proračuna, dosledno spoštovanje zakonodaje najmanj, kar lahko pričakujemo." Dodal je, da to še toliko bolj velja za predsednika in podpredsednika vlade ter poslance.

"Ponavljanje kršitev kaže, da ne gre za posamične spodrsljaje, temveč za ustaljeno prakso zavestnega kršenja zakonodaje. Od inšpektorata zato pričakujemo hitro in odločno ukrepanje," so Petkove besede povzeli v sporočilu za javnost.