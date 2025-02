Domnevne nepravilnosti pri razpisu Spirita naj bi preiskovalo evropsko javno tožilstvo

Na razpisu v okviru sklada za pravični prehod sta največ subvencij pridobili podjetji v lasti Tadeja Von Horvatha. Podjetji naj bi z denarjem vzpostavili tehnološke linije za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil ter linije za proizvodnjo tablet, čeprav imata le štiri oziroma eno zaposleno osebo. Podjetji sta prijeli skupaj 20 milijonov evrov.

Domnevno nepravilno dodeljevanje naj bi sedaj pod drobnogled vzelo tudi evropsko javno tožilstvo (EPPO). "EPPO ne komentira preiskav, ki so v teku. Prav tako zaradi interesa in razpleta postopkov javno ne razkrivamo informacij, na katerih zadevah delamo," so za Necenzurirano pojasnili na evropskem javnem tožilstvu. Katere, če sploh, sume kaznivih dejanj preiskujejo, uradno torej ni znano.

Kdo je dodeljeval in razporejal evropske milijone, vodil razpise in izbiral prejemnike, naj bi sicer ta teden preverjali tudi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so ta teden obiskali Javno agencijo za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije - Spirit, razloge za sum, da je šlo pri razpisu za kaznivo dejanje, preverja tudi policija, za še navaja portal.