Domnevne nepravilnosti pri varovanju: tožilstvo zavrglo ovadbo Mateje Gončin

Med ovadenimi so poleg nekdanjega generalnega direktorja Policije Senada Jušića, tudi Igor Ciperle, pomočnik generalnega direktorja Policije Damjana Petriča in drugi.

Kot so na SDT pojasnili za Večer, so kazensko ovadbo tožilke zavrgli zoper vse ovadene osebe, le zoper eno osebo še poteka predkazenski postopek. Na vprašanje Večera, ali so med postopkom opravili razgovor s tožilko Gončin, ki ga po podatkih Večera niso, pa so odgovorili, "da so bila v tej zadevi zbrana obvestila tudi z državno tožilko Matejo Gončin".

Na posebnem oddelku SDT pa niso pojasnili razlogov za zavrženje kazenskih ovadb. Po podatkih Večera pa se tožilstvo v omenjenem primeru še ni dokončno odločilo, kaj bo z delom kazenske ovadbe, ki se nanaša na očitke tožilke Gončin v zvezi z nekdanjim generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem. Mateja Gončin za zdaj sklepa posebnega oddelka SDT ne komentira. Neuradno pa je iz tožilskih vrst slišati, da bo tožilka sama prevzela kazenski pregon za ovadene iz policije kot subsidiarni tožilec, še piše Večer.

Kot smo že poročali, je tožilka vložila kazenske ovadbe zaradi nepravilnosti, povezanih z njenim varovanjem. Gončinova, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je v oddaji Tarča decembra lani prekinila medijski molk in razkrila nepravilnosti pri delu Centra za varovanje in zaščito. Policijo je obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu. Opozorila je tudi na nepravilnosti pri varovanju drugih varovanih oseb ter odtekanju informacij.