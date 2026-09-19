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Slovenija

Domnevne zlorabe v konjeniškem klubu. Zveza: Obsojamo vsakršno obliko nasilja

Velenje, 19. 09. 2026 09.20 pred 16 minutami 4 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Jahanje konjev

Več nekdanjih jahačic Konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Prijavo je v začetku septembra prejel tudi Olimpijski komite Slovenije in jo bo obravnavala komisija za integriteto pri OKS. V Konjeniški zvezi Slovenije so dejali, da obsojajo "vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej ko gre za otroke in druge ranljive osebe".

Trener v Konjeniškem klubu Velenje naj bi tekmovalkam, ki so ga zavrnile ali so pozneje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal in jim grozil. Najmanj v enem primeru naj bi spor prerasel tudi v fizično nasilje, je poročal Dnevnik.

Po njihovih navedbah pričevanja sogovornic segajo najmanj 15 let v preteklost in v ključnih delih kažejo enoten vzorec. Trener naj bi najprej pridobil njihovo zaupanje, jim namenjal več pozornosti in jim omogočal jahanje boljših konj. Odnos naj bi postajal vse bolj oseben, ob zavrnitvi ali poskusu prekinitve pa naj bi športne priložnosti zamenjali pritiski.

Večina tekmovalk naj bi bila ob začetku spolnih odnosov stara okoli 18 let, ena pa naj bi bila tudi mladoletna. Čeprav je v spolni odnos privolila, svoje odločitve ne opisuje kot svobodne. Bila je mladoletna, trener pa avtoriteta, od katere je bil odvisen velik del njenega športnega življenja, saj je odločal o tem, katerega konja bodo jahale, koliko ur treninga bodo dobile in ali bodo lahko nastopile na tekmovanjih.

Dekle, ki jezdi konja
Dekle, ki jezdi konja
FOTO: Pixabay

Boljši konj je za tekmovalke lahko pomenil tudi hitrejši napredek, z intimnim odnosom pa naj bi trener povezal tudi dodatne ali cenejše ure treningov in za nekatere priložnost, da so sploh lahko ostale v tem izjemno dragem športu.

Nekatere sogovornice trdijo, da jih je trener fotografiral in snemal med spolnim odnosom ali od njih zahteval gole fotografije. Ko naj bi se mu uprle ali želele odnos prekiniti, naj bi jim zagrozil, da bo posnetke objavil oziroma jih pokazal članom kluba.

Pri Dnevniku pišejo, da se je na uredništvo doslej obrnilo več kot deset deklet, potem ko so pred kratkim pisali o policijski ovadbi v klubu, povezani s fizičnim nasiljem.

Policija prejela prijavo

Na Policijski upravi Celje so na vprašanje STA, ali obravnavajo primer spolnih zlorab v Konjeniškem klubu Velenje, odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi spoštovanja določil zakona o varstvu osebnih podatkov, ne morejo odgovoriti.

So pa potrdili, da so policisti Policijske postaje Velenje 31. avgusta prejeli prijavo suma storitve kaznivih dejanj grožnje in zatajitve. "V omenjenem primeru preverjajo obstoj suma kaznivega dejanja, postopek pa je v fazi zbiranja obvestil," so pojasnili.

Z zadevo se ukvarja tudi Olimpijski komite Slovenije, kjer so tudi za STA potrdili, da bo dogajanje v klubu obravnavala komisija za integriteto, ki pa bo postopke nadaljevala po prejemu odgovorov s Konjeniške zveze Slovenije.

Konjeniška zveza Slovenije: Obsojamo vsakršno obliko nasilja in zlorabe

O razmerah naj bi bila pred leti obveščena tudi Konjeniška zveza Slovenije, saj naj bi več deklet konec leta 2022, ko je v javnost prišla afera o spolnih zlorabah v enem od ljubljanskih klubov, v dopisu zvezi opisalo razmere. Kasneje so dekleta dopis umaknila po domnevnih pritiskih, ki naj bi sledili iz zveze.

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Konjeniška zveza je sicer te navedbe za STA zavrnila. "Po pregledu razpoložljive dokumentacije in evidenc ugotavljamo, da zveza leta 2022 ni prejela dopisa oziroma prijave jahačic v zvezi z navedenim primerom. Zato tudi ne moremo potrditi navedbe, da naj bi bila takšna prijava pozneje preklicana. Glede dogodka z domnevno snemalno napravo iz leta 2021 zveza ni prejela uradne prijave," so zapisali.

So pa na nacionalni panožni zvezi potrdili, da so letos prejeli "konkretno prijavo", ki jo trenutno obravnavajo v skladu s svojimi pravili in pristojnostmi. Zaradi varstva zasebnosti prijaviteljice in drugih vpletenih oseb ter zagotavljanja nepristranskosti postopka posameznih navedb, dokazov in poteka postopka sicer dodajajo, da v tej fazi ne morejo podrobneje komentirati ali prejudicirati ugotovitev.

"Z omenjenim strokovnim delavcem je bila na njegovo pobudo dogovorjena takojšnja zamrznitev licence. Ukrep velja do nadaljnjega in je bil sprejet neodvisno od ugotovitev oziroma poznejših odločitev pristojnih organov zveze," so potrdili pri zvezi, kjer pravijo še, da bodo, če bodo zbrane informacije kazale na sum ravnanj, katerih obravnava je v pristojnosti organov pregona, te informacije posredovali pristojnim organom in z njimi sodelovali.

"Po zaključenem postopku bomo glede na ugotovljena dejstva sprejeli tudi morebitne dodatne ukrepe v okviru svojih pristojnosti," so poudarili pri Konjeniški zvezi Slovenije.

Dodali so, da "obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej kadar gre za otroke in druge ranljive osebe".

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