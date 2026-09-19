Domnevne zlorabe v konjeniškem klubu. Zveza: Obsojamo vsakršno obliko nasilja

Trener v Konjeniškem klubu Velenje naj bi tekmovalkam, ki so ga zavrnile ali so pozneje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal in jim grozil. Najmanj v enem primeru naj bi spor prerasel tudi v fizično nasilje, je poročal Dnevnik. Po njihovih navedbah pričevanja sogovornic segajo najmanj 15 let v preteklost in v ključnih delih kažejo enoten vzorec. Trener naj bi najprej pridobil njihovo zaupanje, jim namenjal več pozornosti in jim omogočal jahanje boljših konj. Odnos naj bi postajal vse bolj oseben, ob zavrnitvi ali poskusu prekinitve pa naj bi športne priložnosti zamenjali pritiski. Večina tekmovalk naj bi bila ob začetku spolnih odnosov stara okoli 18 let, ena pa naj bi bila tudi mladoletna. Čeprav je v spolni odnos privolila, svoje odločitve ne opisuje kot svobodne. Bila je mladoletna, trener pa avtoriteta, od katere je bil odvisen velik del njenega športnega življenja, saj je odločal o tem, katerega konja bodo jahale, koliko ur treninga bodo dobile in ali bodo lahko nastopile na tekmovanjih.

Dekle, ki jezdi konja FOTO: Pixabay

Boljši konj je za tekmovalke lahko pomenil tudi hitrejši napredek, z intimnim odnosom pa naj bi trener povezal tudi dodatne ali cenejše ure treningov in za nekatere priložnost, da so sploh lahko ostale v tem izjemno dragem športu. Nekatere sogovornice trdijo, da jih je trener fotografiral in snemal med spolnim odnosom ali od njih zahteval gole fotografije. Ko naj bi se mu uprle ali želele odnos prekiniti, naj bi jim zagrozil, da bo posnetke objavil oziroma jih pokazal članom kluba. Pri Dnevniku pišejo, da se je na uredništvo doslej obrnilo več kot deset deklet, potem ko so pred kratkim pisali o policijski ovadbi v klubu, povezani s fizičnim nasiljem.

Policija prejela prijavo

Na Policijski upravi Celje so na vprašanje STA, ali obravnavajo primer spolnih zlorab v Konjeniškem klubu Velenje, odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi spoštovanja določil zakona o varstvu osebnih podatkov, ne morejo odgovoriti. So pa potrdili, da so policisti Policijske postaje Velenje 31. avgusta prejeli prijavo suma storitve kaznivih dejanj grožnje in zatajitve. "V omenjenem primeru preverjajo obstoj suma kaznivega dejanja, postopek pa je v fazi zbiranja obvestil," so pojasnili. Z zadevo se ukvarja tudi Olimpijski komite Slovenije, kjer so tudi za STA potrdili, da bo dogajanje v klubu obravnavala komisija za integriteto, ki pa bo postopke nadaljevala po prejemu odgovorov s Konjeniške zveze Slovenije.

Konjeniška zveza Slovenije: Obsojamo vsakršno obliko nasilja in zlorabe

O razmerah naj bi bila pred leti obveščena tudi Konjeniška zveza Slovenije, saj naj bi več deklet konec leta 2022, ko je v javnost prišla afera o spolnih zlorabah v enem od ljubljanskih klubov, v dopisu zvezi opisalo razmere. Kasneje so dekleta dopis umaknila po domnevnih pritiskih, ki naj bi sledili iz zveze.