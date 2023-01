Domnevnega vodje slovenskega dela Kavaškega klana ni bilo na sodišče

Mišljenoviću tožilstvo očita, da je bil kot član hudodelske združbe zadolžen za dobavo in prevzem prepovedane droge v Španiji, prav tako je prek komunikacije Sky, ki se uporablja za prikrito komuniciranje, skrbel za koordinacijo prevzema, prenosa ali oddaje droge ter denarja iz tega naslova. Za primer priznanja krivde je tožilec Jože Levašič za Mišljenovića predlagal sedem let in šest mesecev zapora in 14.000 evrov stranske denarne kazni.

Na ljubljanskem sodišču pa so pred sodnika Bromšeta stopili obtoženi Danijel Mišljenović , Stojan Babić , Drejc Kovač in Dejan Marijanović .

Klemen Kadivec, ki mu sodijo tudi na koprskem sodišču, je sicer v priporu od leta 2019. V koprski zadevi ga obtožnica bremeni, da je skupaj z Bojanom Stojanovićem in Danijelom Čikojevićem novembra 2019 sodeloval pri ugrabitvi Danijela Božića in pri poskusu ugrabitve Žarka Tešanovića v Ankaranu.

Del hudodelske združbe oziroma klana naj bi bil tudi obtoženi Stojan Babić. Tožilstvo mu očita, da je kot član organizacije od leta 2019 opravljal vlogo voznika kurirja in koordinatorja voznikov kurirjev, deloval pa je na relaciji med Slovenijo in Španijo. Pri tem je po oceni tožilstva zaslužil najmanj 52.950 evrov. Za primer priznanja je tožilstvo za Babića predlagalo šest let in šest mesecev zaporne kazni ter 14.000 evrov stranske denarne kazni.

Slovenska podcelica

Slovenski del Kavaškega klana je imel po prepričanju tožilstva sicer tudi svojo podcelico, ki je skrbela za prevoz in prodajo droge predvsem v Italijo. Njen vodja naj bi bil Luka Arapović, ki je na begu, član omenjene podcelice pa naj bi bil obtoženi Dejan Marijanović.

Slednjemu tožilstvo očita, da je bil kupec in odjemalec prepovedane droge ter da je s pomočjo komunikacije Sky skrbel za prevzem, prenos in oddajo droge in denarja. Skupno naj bi šlo za 15 kilogramov kokaina, pri čemer naj bi Marijanović zaslužil najmanj 90.000 evrov. Za primer priznanja kazni je tožilec zanj predlagal šest let in šest mesecev zapora ter 20.000 evrov stranske denarne kazni.

Obtoženi Drejc Kovač pa je bil po prepričanju tožilstva član obeh celic slovenskega dela hudodelske združbe. Obtožnica ga bremeni, da naj bi od leta 2018 kot član obeh celic opravljal vlogo kurirja, skrbel je tudi za prenos denarja ter skladiščenje prepovedane droge na Gorenjskem. Za primer priznanja krivde je tožilec zanj predlagal enotno denarno kazen sedem let zapora in 12.000 evrov stranske denarne kazni.

Tako kot večina odvetnikov na predobravnavnih narokih v preteklih dneh so zagovorniki obtoženih tudi danes zahtevali izločitev različnih dokazov, za katere menijo, da so bili pridobljeni nezakonito.

Med drugim predlagajo, da se iz sodnega spisa izločijo dokazi, pridobljeni prek komunikacije Sky, ter vse dokaze, ki jih je policiji in tožilstvu posredoval skesanec Darko Nevzatović, še preden je v začetku junija 2020 postal tajni sodelavec policije.

Nevzatović je imel v slovenski celici Kavaškega klana namreč sprva pomembno vlogo, kasneje pa je postal tajni sodelavec policije v tej zadevi. Po mnenju obrambe je med drugim sporno to, da je Nevzatović izvrševal kazniva dejanja tudi potem, ko je postal tajni sodelavec policije.

500 strani obtožnice

V torek so se v okviru predobravnavnih narokov o krivdi izrekli Dragan Todorović, Marko Radoman in Srđan Petrović. Tudi med njimi nihče ni priznal krivde. Predobravnavni naroki v zadevi Kavaški klan se bodo sicer nadaljevali tudi v četrtek in v petek.

Tožilstvo domnevnim članom slovenskega dela Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.

Skoraj 500 strani zajetna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva domnevne člane slovenskega dela Kavaškega klana bremeni, da so kazniva dejanja storili v hudodelski združbi in v okviru hudodelskega načrta. Od sprva 64 osumljenih se jih je v obtožnici znašlo 24. Od aretacije domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra lani.