Domnevni napad kanuistov na labodjo družino: 'Še nikoli se ni zgodilo, da bi poškodovali kakšno žival'

Pred dnevi je regionalne medije in družbena omrežja preplavila zgodba o poškodovani labodki in njenih dveh izginulih mladičih v kanalu reke Badaševice, ki pa je, sodeč po odzivih vpletenih, še daleč od epiloga. Koprčanka, ki je opozorila na nevzdržne razmere labodje družine, je prepričana, da živali preganjajo kanuisti in kajakaši, ki v kanalu trenirajo. V Kajak kanu klubu Žusterna pa opozarjajo na neutemeljeno blatenje. "Še nikoli se ni zgodilo, da bi med treningi poškodovali kakšno žival," zatrjujejo.

Na nevzdržne razmere labodje družini je opozorila Koprčanka Jasmina Čuturić, ki je na medije naslovila posebno pismo. "Ta družinica vsakodnevno doživlja travme in ima nemogoče razmere za življenje, saj jih preganjajo kanuisti in kajakaši kluba Žusterna. Večkrat sem jih tudi sama videla, kako gredo s čolni za njimi in se smejijo, ko vidijo, kako jih plašijo in kako bežijo," je uvodoma zapisala. Po njenih besedah je s primerom labodje družine seznanila tudi Kajak in kanu klub Žusterna, mestno občino Koper in župana Bržanu osebno ter obalna društva za pomoč živalim, da bi skupaj preprečili, da bi labodi pluli po tem kanalu, odziv pa je dobila le s stani društva Mačja preja. "Nikomur se ti labodi ne zdijo pomembni. Iz kluba in občine nam niso niti odgovorili – verjetno se jim labodja družinica ne zdi tako pomembna, da bi si vzeli minuto časa in skušali razumeti problematiko, nam pa se para srce, ko vidimo, kako imajo vsakodnevno borbo za preživetje /.../ Grozno, da se nekaterim ljudem zdi mučenje živali smešno." Minulo soboto naj bi bila labodka napadena

Kot trdi Koprčanka Jasmina Čuturić, je bila mama labodka prejšnjo soboto napadena. FOTO: Jasmina Čuturić

Kot je še zapisala Čuturićeva, je labodja družina sprva štela pet članov, saj naj bi eden od treh mladičev poginil, drugi pa naj bi bil odtujen. Minulo soboto pa so njihovo mamo tudi poškodovali. "Po pogovoru s strokovnjaki glede na ostrino in zarez utemeljeno domnevamo, da jo je poškodovalo veslo. Skupaj z veterinarjem smo jo poskušali zdraviti, brez da bi jo hospitalizirali." V ponedeljek pa je labodja družina, tako Čuturićeva, znova doživela travmo. V kanalu reke Badaševice je bilo ogromno čolnov, ki so družino preplašili do te mere, da sta starša odletela in pustila mladiča samega. "Grozno je poslušati ubogega mladička, kako joče, pa še mamica je bila poškodovana," je opisala neljubi dogodek in dodala, da mladiča niso pustili samega in da so ob njem prebili celo noč. Naslednji dan pa jim je po dolgih urah iskanja uspelo družino znova združiti. "Sreča in veselje vseh nas in labodje družinice je bila nepopisna." Ob koncu pisma je pozvala h ukrepanju. "Dajmo vsi skupaj apelirat ali nekaj narediti, da lahko tudi ta družinica, ki si je za svoje okolje izbrala reko Badaševico, živi v miru /.../." Odziv kajakašev in kanuistov: 'Neutemeljenega blatenja ne bomo dovolili' Na pismo Čuturićeve so se sredi tedna odzvali tudi v Kajak kanu klubu Žusterna, kjer so bili zgroženi nad pavšalnimi in neutemeljenimi obtožbami Čuturićeve, predvsem pa nad njenim agresivnim obnašanjem. Kot navajajo, je v torek verbalno napadla enega izmed trenerjev, ki je na kolesu ob Badaševici kot običajno spremljal športnike med treningom. "Po 40. letih vztrajnega in uspešnega dela z otroki ne bomo dovolili tovrstnega neutemeljnega blatenja, ki meče slabo luč na klub," so zapisali.

Labodja družina je na začetku štela pet družinskih članov. FOTO: Jasmina Čuturić

Kar zadeva domevnih napadov, ki naj bi jih po besedah Čuturićeve izvajali nad labodjo družino, so pojasnili, da tako kot drugod po svetu tudi njihove kajakašice in kajakaši delujejo ter živijo v sožitju z naravo. "Še nikoli se ni zgodilo, da bi poškodovali kakšno žival (galebi, nutrije, vranjeki in od letos tudi labodi), ki jo med treningi srečujejo v Badaševici," zatrjujejo v klubu. Dodali so, da je labod pogosta ptica na slovenskih jezerih, na katerih tekmujejo kajakaši mirnovodaši, po besedah dolgoletne predsednice kluba, Zdenke Ponomarenko, pa plovba in veslanje po jezerih zato nista prepovedana. Kot so pojasnili, se njihove kajakaši in kajakašice v strugo Badaševice odpravijo v manjšem številu, saj je kanal ozek, večinoma v primeru razburkanega morja. "Po izkušnjah, ki jih slovenski kajakaši imajo z labodi na vodi, lahko zapišemo, da so te ptice napadalne, še posebno, če se čutijo ogrožene. Zgodilo se je že, da je na Bledu labod ob napadu na kanuista poškodoval kanu. Ne poznamo pa nobenega primera, da bi kateri od kajakašev napadel to ptico." Če bi se labodja družina počutila ogroženo, bi se po njihovih navedbah najverjetneje naselila drugje, nenazadnje bi se lahko s strokovnjaki, ki so se vključili v akcijo reševanja družine, posvetovali o njeni premestitvi v habitat Škocjanskega zatoka, naravnega rezervata nedaleč stran, kjer je odlično poskrbljeno za številne vrste ptic, med njimi tudi labode."Tudi v prihodnje bodo naši člani ravnali v skladu s smernicami kluba, ki spodbuja in podpira etično ravnanje do vseh živih bitij in sobivanje z naravo," so še dodali.

V Kajak kanu klubu Žusterna trdijo, da se še nikoli ni zgodilo, da bi poškodovali kakšno žival. FOTO: Jasmina Čuturić