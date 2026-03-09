Domnevni prisluhi veljakom Gibanja Svobode: s prstom kažejo na SDS

Facebook profil, ki je zaživel prejšnji teden, v višku predvolilne kampanje že nekaj dni zapored objavlja domnevne visokooktanske politične prisluhe.

V njih je glavna akterka nekdanja glavna kadrovnica Svobode Vesna Vukovič, ki v enem od sporov z najožjim krogom zaupnikov premierja Goloba glede enega od državnih imenovanj domnevno takole: "Spet sem mogla jaz jajca nastavljat tem nutrijam, da sem tam norela. Da sem povedala mu zadnji dan, preden je šel na dopust. Sem rekla, lej, zdaj pa dovolj."

Na drugi strani telefonskega pogovora je domnevno nekdanja desna roka predsednika vlade Petra Škofic, ki pravi, da ne komentira nobenih komunikacij iz obdobja, ko je vodila kabinet predsednika vlade.

Tako pa o omenjenih posnetkih v našem nedavnem intervjuju Robert Golob: "V teh časih socialnih omrežij, umetne inteligence. Ne verjamem več v avtentičnost prav veliko," pa nam je dejal predsednik vlade Robert Golob.

V posnetkih sicer še slišimo, da naj bi bila parlamentarna preiskovalna komisija Tamare Vonta ustvarjena zgolj zato, da Janezu Janši za vedno povedo, da je kriminalec. In da naj bi ministrica Alenka Bratušek kradla na projektu drugi tir. Vse to je v domnevnih citatih Vesne Vuković.