Slovenija

Domnevni prisluhi veljakom Gibanja Svobode: s prstom kažejo na SDS

Ljubljana, 09. 03. 2026 19.55

Avtor:
Anže Božič
Gibanje Svoboda

Na spletnem družbenem omrežju Facebook so zakrožili domnevni prisluhi nekaterim nekdanjim in sedanjim veljakom Gibanja Svobode. V glavni vlogi na posnetkih naj bi bila nekdanja generalna sekretarka največje vladne stranke Vesna Vukovič, ki s svojimi političnimi zaupniki deli občutljive in zakulisne politične interese. V Golobovi stranki odgovarjajo, da gre za prirejene in z umetno inteligenco obdelane posnetke, na katerih sami vidijo prstne odtise negativne kampanje SDS. Kaj pa pravijo v Janševi stranki in kaj naj bi razkrivali domnevni prisluhi?

Facebook profil, ki je zaživel prejšnji teden, v višku predvolilne kampanje že nekaj dni zapored objavlja domnevne visokooktanske politične prisluhe.

V njih je glavna akterka nekdanja glavna kadrovnica Svobode Vesna Vukovič, ki v enem od sporov z najožjim krogom zaupnikov premierja Goloba glede enega od državnih imenovanj domnevno takole: "Spet sem mogla jaz jajca nastavljat tem nutrijam, da sem tam norela. Da sem povedala mu zadnji dan, preden je šel na dopust. Sem rekla, lej, zdaj pa dovolj."

Na drugi strani telefonskega pogovora je domnevno nekdanja desna roka predsednika vlade Petra Škofic, ki pravi, da ne komentira nobenih komunikacij iz obdobja, ko je vodila kabinet predsednika vlade.

Tako pa o omenjenih posnetkih v našem nedavnem intervjuju Robert Golob: "V teh časih socialnih omrežij, umetne inteligence. Ne verjamem več v avtentičnost prav veliko," pa nam je dejal predsednik vlade Robert Golob.

V posnetkih sicer še slišimo, da naj bi bila parlamentarna preiskovalna komisija Tamare Vonta ustvarjena zgolj zato, da Janezu Janši za vedno povedo, da je kriminalec. In da naj bi ministrica Alenka Bratušek kradla na projektu drugi tir. Vse to je v domnevnih citatih Vesne Vuković.


Vesna Vuković


"Govorijo res o absurdnih in zame popolnoma nesprejemljivih stvareh. To niso moje vrednote," je dodala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Vesna Vukovič zadeve danes ni komentirala. "V javnosti se pojavljajo domnevni nezakoniti prisluhi, očitno prirejeni z uporabo umetne inteligence. Generalna sekretarka vlade namreč v pogovor z vsebino, ki jo podajate, ni bila vključena," pa pravijo v kabinetu najtesnejše Golobove politične zaupnice Barbare Kolenko Helbl, ki naj bi se prav tako ujela v prisluhe.

"Se pravi, da gre za ponarejene in lažne stvari. Tako stranka Svoboda kot tudi sama sem Facebooku prijavila, da se na nekem profilu pojavljajo ponarejene in lažne video vsebine," je dodala Bratuškova.

Za to pa v Svobodi krivijo umazano kampanjo največjih političnih tekmecev. "Kampanja največje opozicijske stranke se je že sprevrgla v širjenje manipulacij, branjenje kriminala, razpečevanje domnevnih nezakonitih prisluhov in neutemeljene ter neresnične napade na vlado," so zapisali v Gibanju Svoboda.

SDS pa odgovarja: "SDS v tem pomembnem času gradi koalicijo z volivci za dobro prihodnost Slovenije, zato se na noben način ne ukvarja s Svobodnjaki oziroma s preteklostjo. Pričakujemo pa od pristojnih institucij, da imajo po (samo)razkritju očitnih kriminalnih dejanj aktualnih in bivših funkcionarjev Gibanja Svoboda kazenske ovadbe in predloge za hišne preiskave že napisane."

Za razliko od prisluhov v aferi Glupi davki, ki smo jo pred leti razkrili na naši televiziji in smo v uredništvu poznali vir ter forenzično potrdili pristnost posnetkov, pa tega za objave na Facebook profilu Maske Padajo trenutno ne moremo trditi.

sds gibanje svoboda robert golob vesna vuković

Vse bolj napeta volilna kampanja: uničeni plakati, prerezane gume

'Že večkrat smo pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DJ-Pero
09. 03. 2026 20.27
Dobro da se v teh časih Gibanje Svoboda lahko sklicuje na umetno inteligenco! 😄
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
09. 03. 2026 20.26
Mahnič jo bo razmontiral itak, ne potrebujemo KPK.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
09. 03. 2026 20.24
😂😂😂. Sej pravim, alenka ni zdržala da ne "mazne" milijončka, ki se tam svaljka po našem proračunu.
Odgovori
+2
2 0
