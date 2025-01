Domnevni pritiski na Policijo: predsednica DZ v umik razprave in glasovanja?

Razprava o vmesnem poročilu preiskovalne komisije bi moralo glede na dnevni red potekati danes popoldan.

O slednjih sta oktobra 2023 na zaprti seji komisije govorila bivša ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji šef Policije Boštjan Lindav , ki trdita, da je predsednik vlade Robert Golob vplival na prestavitev aretacije ruskih vohunov.

Po informacijah Večera namerava predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič predlagati umik razprave in glasovanja o vmesnem poročilu domnevnega političnega pritiska na delo Policije. Predsednica parlamenta naj bi umik za nedoločen čas predlagala, ker naj bi prejela obvestilo, da so v vmesnem poročilu tudi občutljivi tajni podatki.

Komisija pod vodstvom poslanca Gibanja Svobode Aleša Rezarja sicer premierja v celoti razbremenjuje očitkov. Se pa ob tem v delu koalicije porajajo pomisleki glede predloga, da se Lindava zaradi suma krive izpovedbe kazensko ovadi, zoper nekdanjo ministrico pa uvede postopek varnostnega preverjanja in zavrnitev izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Bosta SD in Levica podprli ovadbo Lindava?

Lindav pa komisiji očita, da je prekoračila svoje pristojnosti in javno objavila tajne podatke. Ta je za MMC dejal, da so v javno objavljenem poročilu zapisani vsi ključni podatki, ki jih je povedal na zaprtem delu parlamentarne komisije. "Kakor koli pogledamo, sem s temi podatki ravnal skrbno in z vso previdnostjo, tega pa nikakor ne morem trditi za avtorja poročila. Kljub temu pa izdajo tajnih podatkov očitajo meni," je opozoril. Ocenjuje pa še, da tako javni del vmesnega poročila kot dosedanje izjave predsednika parlamentarne preiskovalne komisije za medije razkrivajo bistveno več tajnih podatkov, kot jih je njegovo pričanje na za javnost zaprtem delu zaslišanja.