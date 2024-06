Domnevno nasilje v Ljubljani? Posnetek je iz leta 2023

Na PU Ljubljana namreč pojasnjujejo, da Policijska uprava Ljubljana v tem tednu prijave takega dogodka ni prejela.

"Z zbiranjem obvestil pa je bilo ugotovljeno, da gre za posnetek dogodka, ki ga je policija obravnavala maja leta 2023," so pojasnili.

Takrat se je na Kongresnem trgu v Ljubljani zgodil spor med 36 in 40-letnim državljanom Slovenije. 40-letni državljan je v dogodku 36-letnika lažje poškodoval, zato je bila zoper njega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

"Iz navedenega dejstva lahko sklepamo, da gre pri objavljenem posnetku za dezinformacijo in očitno zavajanje javnosti, kar pa je nesprejemljivo," poudarjajo na PU Ljubljana.

Razprave o varnosti v prestolnici so sicer v zadnjem letu pogostejše – tudi po zaslugi širjenja dezinformacij. A pristojni poudarjajo, da ne gre za alarmanten porast kaznivih dejanj.

Na PU Ljubljana so konec lanskega leta ocenili, da so trenutne varnostne razmere dobre in obvladljive. Pojavljajo se posamezna območja, ki so povprečno bolj varnostno obremenjena, vendar smo v primerjavi s preteklimi leti še vedno pod povprečnimi vrednostmi." Dodali so, da na vseh kritičnih delih mesta zagotavljajo nadzore, predvsem ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi. Med drugim so to avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, ožji Center Ljubljane in območje Tabora, okolica azilnega doma Vič, nakupovalna središča Moste, Rudnik in Šiška.