Domnevno sporna shema vrednostnih papirjev: 76 vlagateljev ob skoraj 10 milijonov?

130 tisočakov je pred približno 15 leti Igor Starič na predlog Bojana Pravice vložil v naložbeno shemo vrednostnih papirjev, s katerimi je prek nemške družbe HDV nato Pravica tudi upravljal. "Naj bi bila 100-odstotno, da za njo stoji gospod Pravica, ki je izkušen finančnik. In navzven se je zdelo vse idealno, da oni vlagajo v zanesljive projekte," pojasnjuje Pravica.

"Težave so bile vedno, recesije so bile vedno, ampak vedno je v vsaki krizi nova priložnost," je pred leti pred kamero dejal Pravica. "Prvi mesec smo dobili nek dobiček, mislim, da je bilo ene 6000. Vprašali so, ali ga hočete dvigniti ali vlagati naprej, smo rekli vlagajmo naprej. No, od tam je šlo pa vse samo še navzdol. Smo videli, da je to sama goljufija," priznava Starič.

Za na videz dobičkonosnim vlaganjem je namreč, pravi odvetnik vlagateljev, stala skrbno premišljena shema manipulacij. In kako je vse skupaj potekalo? Najprej so vlagatelji kupili delnice farmacevtskega podjetja s sedežem v Kanadi, pojasnjuje Škerlj. Podjetje, kjer je delnice prek različnih povezav in družb v lasti imel tudi Pravica. A tega "nikoli nikomur niso povedali, da dejansko trgujejo z lastnimi delnicami, z lastnimi naložbami in da dejansko trgujejo sami s seboj", sporno ravnanje pojasnjuje odvetnik vlagateljev Borut Škerlj.

Delnicam pa je nato, dodaja Škerlj, cena padla. "Dosegla sta, da je dejansko padla njihova vrednost z napadom na upravo, prepričala vlagatelje, da so prodali delnice, in jih prepričala, da so potem kupili naložbe in delnice v skupini družb Genesis," ki pa je bila po mnenju Škerlja, ki zadevo preiskuje že pet let, hobotnica slamnatih podjetij. "To je konglomerat družb. Dejansko so bile razpršene po celem svetu, ogromno je potem hčerinskih družb. Ne veš, kdo je lastnik, ne veš, kdo upravlja. Potem pa tudi to podjetje gre ali v likvidacijo ali v stečaj. Tukaj je denar poniknil. Vse se konča pri njih."

Ob vplačilu denarja so sicer vlagatelji podpisali tako imenovani varovalni paket. "Da če slučajno zadeve padejo za več kot 50 odstotkov, dobimo mi takoj povrnjen ves kompletni vložek," pojasnjuje Starič. "Vendar so bili ti paketi popolnoma prazni," še opozarja odvetnik.

"Potem je bilo rečeno, da bomo ta zaščitni paket dobili čez čas in to v nekih ratah. No, iz tega nič ni bilo," o praznih obljubah pravi Starič, odvetnik pa: "Nihče od vlagateljev kljub temu, da je zahteval, ni mogel izstopiti iz sistema, ni mogel prodati svojih naložb, ni mogel izstopiti iz te zgodbe."

Tožba proti 11 domnevno vpletenim

Pravica se na naše klice ni odzival, je pa vse obtožbe v preteklosti že zanikal. Domnevni oškodovanci se medtem nanašajo tudi na sodbo iz Nemčije leta 2005. "Šlo je tudi za naložbo, izgubljeno naložbo, kjer je HDV s svojimi borznimi posredniki svetoval. In v tisti zadevi je nemško sodišče razsodilo, da mora HDV plačati višino naložbe, ki jo je vlagatelj izgubil," nemški primer pojasni Škerlj.