Domnevno vmešavanje Goloba v Policijo: postopek se vedno bolj zapleta

Namestnik predsednika senata KPK Simon Savski je na družbenem omrežju septembra komentiral postopek imenovanja zdajšnjega šefa policije Senada Jušiča z besedami: "Levi ali desni, to se dogaja, ko se politika meša v Policijo, kdo kvaliteten bo pa hotel delati v takem." Stojan Zdolšek pravi, da je videz nepristranosti porušen in da so to seveda klasični razlogi za zahtevo za izločitev.

Robert Golob in Tatjana Bobnar FOTO: Bobo icon-expand

In sicer v postopku, ki ga je proti predsedniku vlade sprožila njegova prva notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki mu očita vmešavanja v delo policije. Iz tega postopka pa se je že izločil predsednik tričlanskega KPK Robert Šumi, ker je nekdanji sodelavec in prijatelj Bobnarjeve. Je pa Šumi kljub temu odločal o zahtevi odvetnika Roberta Goloba, da Simon Savski zaradi zapisa ne bi odločal v postopku. Kot pravi Šumi: "V kolikor je zadeva ločena, in v tem primeru sem bil seznanjen od strokovne službe, da je to popolnoma ločeno. Jaz lahko potem o tej drugi stvari odločam in nisem z ničemer kontaminiran." In Šumi in drugi namestnik sta odločila, da se zahteva za izločitev zavrne, a predsednik KPK v isti sapi meni, da zapis Simona Savskega ni bil primeren: "Če ti komentiraš na družbenih omrežjih, otežuješ delo komisije, kakorkoli v tem primeru se to kaže, v tem primeru se to kaže, to zagotovo ne koristi komisiji in jaz osebno sem prepričan, ne pritiče funkciji namestnika." Končno besedo pa bo torej zdaj imelo upravno sodišče. Simon Savski sicer ni prvič v težavah zaradi svojih zapisov, izrekal se je tudi že o prejšnjem premierju Janši in nekdanjem notranjem ministru Hojsu.