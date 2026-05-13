Domnu in Niki Prevc srebrni ščit Policije

"Vrhunski šport od športnika zahteva izredno osredotočenost na delo, disciplino, samozavest, sistematičnost, vztrajnost, pa tudi agresivnost - seveda v najboljšem pomenu te besede. Športniki so izpostavljeni velikim fizičnim in psihičnim naporom. Pri tem ne mislim samo na treninge in tekmovanja - tu so nenehna potovanja po vsem svetu in s tem prilagajanje časovnim razlikam, obveznosti do domačih in tujih medijev, sponzorjev, klubov, zvez ... Vrhunski šport zahteva nič več in nič manj kot celega človeka in to z dušo, telesom in srcem. Ministrstvo za notranje zadeve in policija vam pri tem zvesto stojita ob strani in z veseljem pomagata," so nagovor Zlobka povzeli na ministrstvu za notranje zadeve.

"Tako v športu kot v policijskem delu obstaja trenutek, ki ga javnost pogosto ne vidi. To je trenutek tišine, tik pred nastopom, tekmo ali zahtevno nalogo, ko posameznik ostane sam s seboj in se odloči, ali bo podlegel strahu ali pa bo verjel vase in vztrajal. Prav v takšnih trenutkih se oblikujejo ne le rezultati, temveč tudi značaj človeka. Danes zato ne izkazujemo spoštovanja le vašim izjemnim športnim dosežkom, temveč predvsem vam kot osebnostim," pa je dejal Petrič.

Ta je izpostavil tudi zaupanje v ekipe, s katerimi športniki delajo, in potegnil vzporednico med vrlinami, ki krasijo vrhunske športnike in policiste. "Čeprav se morda na prvi pogled ne zdi, imamo v resnici veliko skupnega. Izjemno ponosni smo, da ste del naših vrst in da v policijo prinašate vrednote in osebne vrline, ki so lahko zgled celotni družbi," je še dejal.