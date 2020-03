'Domoljubja ne izkazuješ s puško v roki'

Drugo so seveda razlogi, ki jih navajajo pobudniki in predlagatelji naborništva. Je res danes, ko ogromno mladih zelo skrbi za kondicijo, teka, pleza, hodi v hribe, smuča, hodi v fitnes, naloga vojske, da jih fizično utrdi? Je res danes, ko ogromno mladih študira, ob tem tudi občasno dela, res pravično govoriti, da gre za pomehkuženo generacijo, ki rabi vojaško disciplino, da bi se utrdila in postala domnevno bolj možata?

Je morda težava v tem, da vse več mladih ne vidi kakšnih posebnih prednosti v tej takoimenovani tradicionalni možatosti? Pa domoljubje? S puško v roki in morda za zavarovanje interesov naftnih družb v Iraku, in drugje? Marsikdo to zavrača in poudarja, da če hočemo govoriti o domoljubju, naj bo to najprej z zagotovitvijo služb in stanovanj za mlade.