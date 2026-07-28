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Domovi in vrtci v času vročine prilagajajo svoje aktivnosti

Ljubljana, 28. 07. 2026 19.30 pred 12 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Barbara Bašić
vrtec

Visoke temperature še posebej težko prenašajo ranljive skupine, predvsem starejši in otroci. Na Inštitutu za javno zdravje zato opozarjajo na previdnost in čim krajšo izpostavljenost vročini tako na prostem kot v pregretih notranjih prostorih. V domovih za starejše in vrtcih aktivnosti že prilagajajo visokim temperaturam.

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