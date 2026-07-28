Slovenija
Domovi in vrtci v času vročine prilagajajo svoje aktivnosti
Visoke temperature še posebej težko prenašajo ranljive skupine, predvsem starejši in otroci. Na Inštitutu za javno zdravje zato opozarjajo na previdnost in čim krajšo izpostavljenost vročini tako na prostem kot v pregretih notranjih prostorih. V domovih za starejše in vrtcih aktivnosti že prilagajajo visokim temperaturam.
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- 02:19Iz 24UR: Prilagoditve med vročinskim valom
- 02:56Iz 24UR: Začetek novega vročinskega vala
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