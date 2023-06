Domovi za starejše bodo še dražji: položnice višje tudi za 150 evrov

95-letna mama Petra Poka v fužinskem domu starejših živi že pet let. Z brati si delimo stroške, razlaga, saj je mamina pokojnina premajhna. Glede na vso draginjo in vsesplošno višanje cen razume, da morajo domovi cene zvišati, ne razume pa, zakaj država ne poskrbi za to, kar bi po njegovem morala poskrbeti.

"Hrana se je dejansko podražila, energenti so se podražili. Kdo bo to plačal, nekdo mora to plačati? Plača pa vedno državljan," se sprašuje Pok in dodaja, da je v državi "sramotno, da nam nekdo ne omogoči normalnega življenja. Jaz sem tudi upokojenec, pa nimam normalne pokojnine, ki bi jo moral imeti po 42 letih dela, ampak zato se moramo vsi truditi".

Direktor iz DSO Fužine Jaka Bizjak odgovarja, da so se jim v zadnjem letu stroški nadpovprečno dvignili. "Poleg stroškov dela, ki se logično dvignejo vsako leto, in je prav tako, da so delavci bolj plačani. Tako kot vsi doma smo se sedaj tudi mi srečali predvsem z dvigom stroškov hrane za tretjino. Električna energija pa se nam je podražila celo za 260 odstotkov," trdi Bizjak in dodaja, da bodo zaradi prenehanja državnega subvencioniranja s 1. julijem primorani v dvig oskrbnin. "Tukaj pri nas v Fužinah bomo morali dvigniti za nekaj 10 odstotkov," podražitve napoveduje direktor.

Kar bo v številkah pomenilo dvig za dobra dva evra na dan, na mesec pa 60 evrov za vsakega stanovalca. "Dvig je povsod isti, zato ker dvig izračunaš tako, da zaračunaš ceno oskrbe ena in potem za višje oskrbe se zraven zaračunajo dodatki za pomoč in postrežbo," pojasnjuje Bizjak.

Mesečna položnica bo višja tudi za 150 evrov

Podobno kot na Fužinah razmišljajo tudi drugod po državi, dvigi oskrbnin bodo neizogibni, razlagata direktorja domov v Črnomlju in Radovljici. "Naš plan v marcu 2023 je bil, da je potrebno cene dvigniti za 13,5 odstotka. To pa okvirno v številkah pomeni 2,7 evra na dan pri najnižji oskrbnini in pet evrov pri najvišji oskrbnini," o podražitvah pravi direktorica Doma starejših Črnomelj Valerija Lekić Poljšak. V Radovljici bodo cene dvignili od 10 do 15 odstotkov, pa napoveduje direktor doma Janka Benedika Radovljica Alen Gril. "V povprečju bo podražitev 30 evrov, pri nekaterih pa tudi do 150," pojasnjuje Gril.