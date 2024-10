Domovi za starejše: kadrovska stiska nevzdržna, stanovalci prikrajšani že pri osnovah

"Zaposleni v domovih so vse starejši in preobremenjeni, srečujemo se s številnimi kratko- in dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, ki jih ne moremo nadomestiti. Pred popolnim kolapsom sistema nas trenutno rešuje le še neverjetna požrtvovalnost zaposlenih," poudarja predsednica Aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe Alenka Vipavec.

Zaradi preobremenjenosti in kadrovske krize pa so stanovalci v domovih za starejše prikrajšani že pri osnovnih življenjskih aktivnostih, kot je pomoč pri dvigovanju na invalidski voziček, osebni higieni in prehranjevanju. Posledično je čas, ki je namenjen izvedbi posameznih aktivnosti, pod pričakovano ravnjo kakovostne in varne zdravstvene obravnave in oskrbe.

Čeprav si prizadevajo k delu pritegniti mlade, se jih na objave prostih delovnih mest prijavi le malo. Na razpise pogosto sploh ne prejmejo prijav. "Tudi v primerih, ko se mladi prijavijo, si pozneje pogosto premislijo zaradi neugodnega delovnega časa (vse dni v tednu, tudi ob praznikih, delo v popoldanski in nočni izmeni) ter si raje poiščejo zaposlitev v panogah, ki jim lahko ponudijo boljše plačilo in tudi boljše delovne pogoje," so še izpostavili v sporočilu za medije.