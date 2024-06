Interventni zakon: zaposlene bi razbremenili tudi s prostovoljci

Zakon je nujen korak pri soočanju s kadrovsko stisko pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki predstavlja eno od glavnih ovir pri izvajanju in razvoju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer so zakonski predlog sestavili, je vanj vključilo nujne ukrepe za preprečevanje težko popravljivih posledic, ki nastajajo zaradi pomanjkanja kadra za opravljanje socialnovarstvenih storitev, zdravstvene nege in rehabilitacije pri izvajalcih, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Predlog prinaša osem glavnih rešitev. Tako bo poskrbel za sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev oziroma dolgotrajne oskrbe. Prav tako je predvideno sofinanciranje stroškov za pridobitev ustrezne izobrazbe zaposlenih. Zagotavljali pa bodo tudi sredstva za kadrovske štipendije pri izvajalcih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva, vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Predlog nadalje predvideva vključevanje prostovoljcev, ki bodo pomembni pri nudenju podpore za uporabnike in pri razbremenjevanju zaposlenih. Zaposlene bodo razbremenili tudi s posodobitvijo in optimizacijo delovnih procesov. Ob zaposlitvi tistih, ki niso državljani EU, je predviden integracijski program. Zavod za zaposlovanje pa bo nudil podporo in svetoval tistim, ki niso slovenski državljani, a so zainteresirani za delo pri izvajalcih. Hkrati bo pomagal izvajalcem.

Hkrati želijo izvajalcem nuditi podporo pri vzpostavitvi podlag za enoten model pri spremljanju kakovosti in varnosti obravnave, pri čemer bo vključeno denimo sistematično uvajanje novozaposlenih.

Vlada želi s predlogom olajšati pridobivanje ustreznega kadra. Socialnovarstvene storitve, kot so institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter dolgotrajna oskrba, pa naj bi postale bolj dostopne in dosegljive.