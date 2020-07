Domžalčani potrebujejo krovce z vseh koncev Slovenije

Ekipe nudijo pomoč pri odpravljanju posledic neurja tam, kjer so stanovanjski objekti najbolj ogroženi in prizadeti, so na občini zapisali na spletni strani.

Vzpostavljena je posebna telefonska številka 031/699-232, ki bo aktivna danes do 18. ure. Na njej lahko občani dobijo dodatna pojasnila. Za vso nujno pomoč pa naj pokličejo številko 112, so navedli.

V aktivnosti so po besedah občine denimo vključeni Štab Civilne zaščite Občine Domžale, Center za zaščito in reševanje Domžale, gasilci, taborniki, alpinisti in jamarska reševalna ekipa.

Sredino neurje, ki je sicer prizadelo velik del države, je največjo škodo povzročilo prav v Domžalah, kjer je poškodovalo več kot 390 objektov, je gospodarski minister Zdravko Počivalšek dejal v četrtek ob obisku Domžal.