Domžale brez lučk, Ljubljana okrašuje mesto

Države članice EU so izbrale različne pristope za zmanjšanje porabe plina, v nekaterih državah se pripravljajo na redukcijo elektrike, ki bi bila sicer začasen in skrajen ukrep. Ker ni več dolgo do decembra, ki je povezan s praznično razsvetljavo, je v zraku vprašanje, ali naj vzdušje v mestih popestrijo bleščeče luči. Predstavniki Občine Domžale so sporočili, da se pridružujejo varčevanju z javno razsvetljavo, prav tako ne bodo novoletno okrasili mesta. V Ljubljani po drugi strani že postavljajo luči.

Z Občine Domžale so sporočili, da so v luči varčevalnih ukrepov pripravili ukrepe za zmanjševanje jakosti in nočne uporabe javne razsvetljave v občini Domžale. Ljudje v Domžalah čutimo, da živimo v resnih časih. Imamo izdelan prioritetni načrt uporabe in ugašanja javne razsvetljave, je napovedal župan Toni Dragar. Tega se bodo v občini lotili tako, da bodo postopoma ugašali svetilke javne razsvetljave. Najdlje bodo luči svetile na vpadnicah in vseh glavnih cestah I. prioritete, na ostalih cestah II. prioritete bodo jakost svetilk zmanjšali. Svetilke se ravnajo po astrološki uri, njihovo jakost in čas osvetljevanja javnih površin pa bomo prilagodili, so pojasnili na občini. Poleg tega bodo obstoječe svetilke zamenjali z bolj varčnimi LED svetilkami.

icon-expand Javna razsvetljava FOTO: Shutterstock

Novoletne okrasitve v Domžalah ne bo Ukrep, ki verjetno nikomur od nas ni najbolj po godu, a žal letošnje leto vsekakor potreben, pa je ukinitev novoletne okrasitve mesta. Osvetljena bo ostala le novoletna jelka v centru Domžal, so napovedali na občini. Ob tem so spomnili, da bo na ta način lažje doseči cilj – manjšo obremenitev električnega omrežja. Zimo preživimo brez morebitnih izpadov elektrike, so spodbudili. Ljubljana že okrašuje V Ljubljani so delavci Javne razsvetljave Ljubljana že začeli z odvijanjem in ovijanjem večkilometrskih lučk po Petrovškovem nabrežju. Lučke so kot vsako leto dolge 50 kilometrov, namestili jih bodo po celem mestu. V praznične barve se bo odel tudi ljubljanski grad, osvetljevalo ga bo 350 luči, tudi mostovi čez Ljubljanico bodo znova zasvetili v novoletnih barvah, je včeraj povedal Robert Rukavina z Javne razsvetljave za našo televizijo POP TV.