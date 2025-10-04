Svetli način
Je učitelj kršil pravice učenke s posebnimi potrebami?

Ljubljana, 04. 10. 2025 20.10 | Posodobljeno pred 21 minutami

Špela Lobe
Je učitelj na domžalski osnovni šoli sistematično kršil pravice učenke s posebnimi potrebami? Tako trdi oče deklice, ki bi morala imeti zaradi oblike avtizma in motnje pozornosti prilagojeno izobraževanje. Toda učitelj fizike naj bi jo nenapovedano ocenjeval in ji onemogočal preverjanje znanja v skladu z njenimi omejitvami. Očetu je pritrdil varuh človekovih pravic, ne pa tudi šolski inšpektorat, ki zdaj zadevo že drugič preverja. Kaj pa pravijo na šoli?

Aspergerjev sindrom - to je ena od oblik avtizma - ter hiperaktivnost z motnjo pozornosti, disleksija in dispraksija oziroma razvojna motnja koordinacije. To je seznam diagnoz hčerke našega sogovornika.

"Ima odločbo zavoda za šolstvo od leta 2021, ki ji kot otroku s posebnimi potrebami prinaša določene pravice do prilagoditev," pojasni dekličin oče. Poleg dodatne strokovne pomoči je to še, tako strokovna priporočila iz odločbe, način preverjanja znanja, ki da naj bo napovedano, po možnosti izven razreda in kjer je le možno ustno.

Te pravice so bile hčerki sistematično kršene pri pouku fizike, trdi oče, ki je zaradi zaščite hčerke zgodbo povedal zakrit: "Pri preverjanju znanja iz desetiških pretvorb je morala hči to preverjanje pisati pisno. Je rekla, da je hitrost učitelja prehitra, da ne more slediti njegovemu tempu. Čeprav je bilo v individualiziranem programu jasno, da bi moral učitelj to znanje preveriti ustno, ne pisno."

Poleg tega je učitelj deklico večkrat nenapovedano ocenjeval, pripoveduje oče. 

'Nepravilnosti niso bile ugotovljene'

Starši so o kršitvah obvestili šolsko svetovalno službo in ravnateljico, a se odnos učitelja ni izboljšal. "Takoj naslednjo uro je bila hči spet nenapovedano vprašana. Ravnateljico smo takoj obvestili o kršitvi, ampak za razliko od svetovalne službe, ravnateljica ni niti odgovorila," pravi oče. Zato so se obrnili še na šolski inšpektorat, ki pa sprva ni ugotovil kršitev.

Ravnateljica pred kamero ni želela, je pa pisno odgovorila, da navedbe očeta o kršitvi pravic otroka ne držijo, da je prijavo obravnaval inšpektorat, ki nepravilnosti ni ugotovil, da je bila zadeva zaključena že lansko šolsko leto in da je deklica uspešno končala osnovno šolo.

Šola FOTO: Dreamstime

Tudi s šolskega inšpektorata smo dobili le pisni odgovor, da v omenjenem primeru poteka ponovni inšpekcijski nadzor, do zaključka pa ne morejo podati nobene informacije.

Kaj pa pravi varuh človekovih pravic?

Medtem je Varuh človekovih pravic v odgovoru očetu zapisal, da je nesporno, da v tem primeru eden od učiteljev ni upošteval z individualiziranim programom izrecno določenega napovedanega preverjanja znanja. In še, da inšpektorat kršitev ni ustrezno obravnaval in se ni ustrezno odzval.

Pri Varuhu sicer konkretnega primera ne komentirajo, pravijo pa, da letno obravnavajo več deset primerov, ko šola ne spoštuje šolskih odločb. "Zato smo dolžni opozoriti pristojne organe, da ravnajo skladno s temi odločbami, ki so tudi pravno zavezujoče," pravi namestnik Varuha človekovih pravic Jože Ruparič. In ki otrokom s posebnimi potrebami omogočajo enakovredne možnosti izobraževanja. 

Med čakanjem na izsledke ponovnega inšpekcijskega nadzora pa oče Osnovni šoli Domžale napoveduje tožbo.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LukaS8
04. 10. 2025 20.32
Tudi ko se bo zaposlila bo delodajalec delal v rokavicah z njo?? Nobenih uslug ne delamo otokom s temi diagnozami. Včasih ni bilo nobene pa smo vsi osnovko nardil.
ODGOVORI
0 0
Lark
04. 10. 2025 20.28
+3
Zakaj ni v šoli za otroke s posebnimi potrebami? Je 1 kilometer stran...
ODGOVORI
4 1
Peklenšček
04. 10. 2025 20.22
+2
Dejstvo je da je v zadnjem času veliko učencev z odločbami eni jih dejansko potrebujejo nekaterim je to potuha, vendar pa učitelj nikakor ni poklican da o tem presoja temveč mora odločbo spoštovati ! Veliko šol pa prilagoditev sploh ne upošteva kakor tudi ne izvajajo saj nimajo dovolj kadra. V primeru kot je naveden je učitelj kriv brez dvoma !
ODGOVORI
3 1
mastablasta
04. 10. 2025 20.29
problem je bolj v tem, ker bi po nekih programih ministrstva država morala zagotoviti vsaj po nekih regijah posebne programe za te otroke. ampak jih ne. vse kar je nekaterim otrokom na voljo je program z znižanim standardom. ne pa tudi z enakovrednim standardom. ta je samo v LJ, MB in mogoče še KP oz nekje na primorskem. vendar mnogi od teh otrok zmorejo enako ali v določenih smereh, celo več kot "običajni otroci", samo imajo težavo to znanje pokazat, ker ne sodijo v kalupe. saj odločbo tudi ni enostavno dobiti. gre preko številnih komisij, ki niso povezane med sabo ins trokovnjakov. in vsi morajo pritrditi, preden se izda odločba. tako da t.i. "putuha" je larifari. pa upam, da si nekdo ne želi tega, saj jih (otroke) lahko takšne ugotovitve v marsičem prikrajšajo kasneje v življenju.
ODGOVORI
0 0
