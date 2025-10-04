Je učitelj kršil pravice učenke s posebnimi potrebami?

Aspergerjev sindrom - to je ena od oblik avtizma - ter hiperaktivnost z motnjo pozornosti, disleksija in dispraksija oziroma razvojna motnja koordinacije. To je seznam diagnoz hčerke našega sogovornika.

"Ima odločbo zavoda za šolstvo od leta 2021, ki ji kot otroku s posebnimi potrebami prinaša določene pravice do prilagoditev," pojasni dekličin oče. Poleg dodatne strokovne pomoči je to še, tako strokovna priporočila iz odločbe, način preverjanja znanja, ki da naj bo napovedano, po možnosti izven razreda in kjer je le možno ustno.

Te pravice so bile hčerki sistematično kršene pri pouku fizike, trdi oče, ki je zaradi zaščite hčerke zgodbo povedal zakrit: "Pri preverjanju znanja iz desetiških pretvorb je morala hči to preverjanje pisati pisno. Je rekla, da je hitrost učitelja prehitra, da ne more slediti njegovemu tempu. Čeprav je bilo v individualiziranem programu jasno, da bi moral učitelj to znanje preveriti ustno, ne pisno."

Poleg tega je učitelj deklico večkrat nenapovedano ocenjeval, pripoveduje oče.