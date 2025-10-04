Je učitelj kršil pravice učenke s posebnimi potrebami?

Aspergerjev sindrom - to je ena od oblik avtizma - ter hiperaktivnost z motnjo pozornosti, disleksija in dispraksija oziroma razvojna motnja koordinacije. To je seznam diagnoz hčerke našega sogovornika.
"Ima odločbo zavoda za šolstvo od leta 2021, ki ji kot otroku s posebnimi potrebami prinaša določene pravice do prilagoditev," pojasni dekličin oče. Poleg dodatne strokovne pomoči je to še, tako strokovna priporočila iz odločbe, način preverjanja znanja, ki da naj bo napovedano, po možnosti izven razreda in kjer je le možno ustno.
Te pravice so bile hčerki sistematično kršene pri pouku fizike, trdi oče, ki je zaradi zaščite hčerke zgodbo povedal zakrit: "Pri preverjanju znanja iz desetiških pretvorb je morala hči to preverjanje pisati pisno. Je rekla, da je hitrost učitelja prehitra, da ne more slediti njegovemu tempu. Čeprav je bilo v individualiziranem programu jasno, da bi moral učitelj to znanje preveriti ustno, ne pisno."
Poleg tega je učitelj deklico večkrat nenapovedano ocenjeval, pripoveduje oče.
'Nepravilnosti niso bile ugotovljene'
Starši so o kršitvah obvestili šolsko svetovalno službo in ravnateljico, a se odnos učitelja ni izboljšal. "Takoj naslednjo uro je bila hči spet nenapovedano vprašana. Ravnateljico smo takoj obvestili o kršitvi, ampak za razliko od svetovalne službe, ravnateljica ni niti odgovorila," pravi oče. Zato so se obrnili še na šolski inšpektorat, ki pa sprva ni ugotovil kršitev.
Ravnateljica pred kamero ni želela, je pa pisno odgovorila, da navedbe očeta o kršitvi pravic otroka ne držijo, da je prijavo obravnaval inšpektorat, ki nepravilnosti ni ugotovil, da je bila zadeva zaključena že lansko šolsko leto in da je deklica uspešno končala osnovno šolo.
Tudi s šolskega inšpektorata smo dobili le pisni odgovor, da v omenjenem primeru poteka ponovni inšpekcijski nadzor, do zaključka pa ne morejo podati nobene informacije.
Kaj pa pravi varuh človekovih pravic?
Medtem je Varuh človekovih pravic v odgovoru očetu zapisal, da je nesporno, da v tem primeru eden od učiteljev ni upošteval z individualiziranim programom izrecno določenega napovedanega preverjanja znanja. In še, da inšpektorat kršitev ni ustrezno obravnaval in se ni ustrezno odzval.
Pri Varuhu sicer konkretnega primera ne komentirajo, pravijo pa, da letno obravnavajo več deset primerov, ko šola ne spoštuje šolskih odločb. "Zato smo dolžni opozoriti pristojne organe, da ravnajo skladno s temi odločbami, ki so tudi pravno zavezujoče," pravi namestnik Varuha človekovih pravic Jože Ruparič. In ki otrokom s posebnimi potrebami omogočajo enakovredne možnosti izobraževanja.
Med čakanjem na izsledke ponovnega inšpekcijskega nadzora pa oče Osnovni šoli Domžale napoveduje tožbo.
