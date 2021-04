Domžale stresel potres z magnitudo 2,9. Ste ga čutili?

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci osrednje Slovenije. "Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98)," so sporočili z Agencije RS za okolje. Poročil o nastali škodi ni.

Ljudje, ki so potres občutili, so na Evropsko‑mediteranski seizmološki center (EMSC) sporočili, da je potres trajal dve ali tri sekunde."Bilo je, kot bi nekaj eksplodiralo. Udarilo je dvakrat in to precej močno," je zapisal nekdo, ki je potres občutil v Dolu pri Ljubljani.

"Močan visokofrekvenčni sunek je trajal tri sekunde. Spremljal ga je zelo nenavaden zvok, podoben podzemni eksploziji,"je sporočil nekdo iz Vidma, 12 kilometrov vzhodno od Ljubljane.

O "kratkem, a močnem" sunku sicer poroča tudi več prebivalcev Ljubljane, pa tudi Škofljice, Škofje Loke, Ribnice, Logatca, Kamnika, Litije ter celo Velenja in Dolenjskih Toplic.