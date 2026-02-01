Šest javnih objektov 'na sonce', do 100.000 evrov prihranka

Po Evropi smo priča razcvetu sončnih skupnosti. Kot smo že poročali, se je pojavil res velik val takšnih projektov povsod in celo v državah, ki do danes niso priznavale energetskih skupnosti, na primer na Češkem, v Latviji, na Cipru ali Poljskem. Po Evropi se tako dogaja prava 'sončna revolucija' ljudi, ki si želijo skupaj proizvajati obnovljive vire energije. Energetske skupnosti si s pomočjo sonca zagotavljajo neodvisnost in nižje položnice.

Samooskrbne strehe v Domžalah FOTO: Občina Domžale

Blok na Jesenicah, kjer so stanovalci stopili skupaj, premagali birokratske mline na veter in na streho postavili sončno elektrarno. 'Imamo najnižje stroške bivanja daleč naokoli,' pravijo šest let kasneje. Pa hribovska vasica, ki je postala energetsko samooskrbna. In primera iz Hrastnika in Ajdovščine, kjer so na javne zgradbe postavili skupnostne sončne elektrarne. Gre za dobre prakse, ki kažejo, da tudi Slovenija lovi zeleni val. Zdaj se jim je pridružila še občina Domžale.

Uspelo jim je namreč dobiti dobrega pol milijona za zeleni prehod. Občina je uspešno črpala sredstva za namestitev sončnih elektrarn na šestih javnih objektih v občini Domžale s skupno nazivno močjo 884,34 kW nameščene moči.

Šest javnih objektov bo ogrevalo sonce

Tudi v Domžalah so se tako pridružili klubu občin, kjer je glavna zvezda oskrbe z električno energijo sonce. V občini Domžale so v okviru projekta s sončnimi elektrarnami opremili šest javnih objektov: Osnovno šolo Domžale, Osnovno šolo Dob, Osnovno šolo Ihan, Osnovno šolo Preserje pri Radomljah, Osnovno šolo Venclja Perka ter Zdravstveni dom Domžale. Skupna moč nameščenih sončnih elektrarn znaša 884,34 kW.

Samooskrbne strehe v Domžalah FOTO: Občina Domžale

Skupnostna samooskrba: do 100.000 evrov prihranka na leto

Elektriko bodo porabljali člani skupnostne samooskrbe, v primeru občine Domžale so to osnovne šole, vrtci, občina in zdravstveni dom. Gospodinjstva niso vključena. Predvidena letna proizvodnja elektrarn znaša cca. 940.000 kWh, ocenjujejo na občini. In najboljša novica? Posledice za skupnost so manjši stroški za električno energijo in sicer so prihranki ocenjeni na cca. 100.000 evrov na leto, so izračunali.

Samooskrbne strehe v Domžalah FOTO: Občina Domžale

"Razlogi za investiranje v sončne elektrarne so doseganje energetske samooskrbe, znižanje stroškov električne energije ter povečanje uporabe obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpustov CO2 v skladu z veljavnimi okoljskimi direktivami Evropske unije. Izvedeni projekt predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju občine, saj bo omogočena čistejša, okolju prijaznejša ter dolgoročno cenejša oskrba z električno energijo," naštevajo na občini.

Uspešno počrpali nepovratna sredstva

Iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, razpisanega s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, je Občina Domžale za ta zeleni projekt prejela 581.763,34 evrov nepovratnih finančnih sredstev. V ta namen so se povezali.

Občine Domžale, Lukovica in Trzin so namreč v preteklem letu ustanovile konzorcij z namenom skupnega sodelovanja na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije, opisujejo. Z namenom izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev so Občine Domžale, Lukovica in Trzin podpisale konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije za pridobitev finančnih sredstev iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost in razvojnega področja Zeleni prehod, s katero so se uredile tudi medsebojne pravice in obveznosti. Kot poudarjajo, so prejeta sredstva izjemnega pomena, saj so omogočila izvedbo investicije v predvidenem obsegu. Končna cena projekta za Občino Domžale znaša 849.045,60 evrov, od tega znašajo evropska sredstva 643.684,80 evrov, finančni vložek Občine Domžale pa 205.361,82 evrov.