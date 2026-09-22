Domžalski gasilec prekinil dopust, da je pomagal gasilcem na Braču

Ognjeni zublji so požirali otok Brač. Gorelo je kar 5000 hektarjev. "Če to povzamem oz. postavim v domače okolje, pomeni, da je gorelo približno tri četrtine občine Domžale," pripoveduje poveljnik GZ Domžale in CZR Domžale Matjaž Merkužič.
Z ogromnim požarom se je borilo 250 gasilcev. Med njimi tudi sam, saj je tisti čas na Braču dopustoval. "Definitivno ne bi prenesel ležati na plaži pa gledati, kako se moji kolegi trudijo in pa seveda rešujejo v nekem trenutku celo tudi življenja," je opisal.
Njegov dopust se je kaj hitro sprevrgel v petdnevno pomoč hrvaškim kolegom. Prav v času poziva je bil s poveljnikom braških gasilcev, sicer svojim dobrim prijateljem, na večerji. "Dobil je poziv, pogledala sva se, eden drugega, in vse je bilo jasno. Sploh ni bilo nobenega vprašanja." Skupaj sta nemudoma odhitela na intervencijo.
Splet okoliščin je nanesel, da je imel Merkužič s seboj svojo gasilsko opravo: "Pred mojim odhodom na Brač me je kolega Nikola Martinić Dragan, poveljnik braških gasilcev, poklical po telefonu, imela sva razgovor, načrtovala sva najine prostočasne aktivnosti s prijatelji, z družino tam dol in na koncu tega pogovora je pač rekel: Daj, Matjaž, pa prinesi obleko s sabo za vsak slučaj."
Na koncu jo je še kako rabil. Pri gašenju je pomagal svojim dolgoletnim prijateljem. Gasilci iz Domžal, Postojne in Brača že več let izkušnje in znanje izmenjujejo v projektu AAKT. To poletje se je na tedenskih usposabljanjih na Braču izobraževalo 38 gasilcev iz Domžal.
"In tudi v tem času, ko je bil Matjaž na dopustu, so se na Braču usposabljali štirje naši pripadniki, en naš zaposlen in pa trije prostovoljni gasilci in so ravno tako gasili ta požar," je povedal direktor CZR Domžale Andrej Jarc.
Vseh pet je opravilo izjemno delo. Merkužič pa je bil poseben vzor tudi drugim gasilcem. "To štejem v veliko čast in v ponos. Če je bil eden tam njihov 'Slovenac' motivacija, hvala bogu, upam, da bom lahko še kdaj," je dejal.
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