Donacija dohodnine: zahteve ni treba vlagati vsako leto znova

Zavezanci lahko že več kot deset let 0,5 odstotka svoje odmerjene dohodnine kot donacijo namenijo družbeno pomembnim ustanovam. Zahtevo lahko oddajo na Fursu, kjer pa pojasnjujejo, da ni treba vsako leto znova vlagati zahteve za istega upravičenca. "Enkrat vložena zahteva velja za nedoločen čas. Vložite jo le v primeru, če želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu," pojasnjujejo.

Čeprav lahko zavezanci že več kot deset let del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam, pa se jih za to še vedno odloča le manjši delež. Zahtevo lahko oddajo na Finančni upravi RS (Furs), kjer pa opažajo, da nekateri vsako leto znova vlagajo zahtevo za istega upravičenca. A to ni potrebno.

Če se zavezanec za donacijo ne odloči, Furs pol odstotka od odmerjene dohodnine skupaj z ostalimi 99,5 odstotka nakaže v državni proračun. FOTO: iStockphoto

Možnost, da zavezanec pol odstotka od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Dohodnina FOTO: Kanal A