Donacija za dobre može, ki nas ne obiščejo le med prazniki

Na dogodku v gasilskem domu PGD Ljubljana-Trnovo so bili prisotni tudi najmlajši kandidati za gasilce. Dobri možje pa so jim podelili nekaj uporabnih nasvetov, kako se izogniti nesrečam, in prikazali, kako pravilno ravnati, če doma zagori.

Donacija je namreč rezultat praznične kampanje "Vse dobro!", v okviru katere so s prodajo 'Dobrih piškotov za dobre ljudi' zbrali 25.000 evrov, v Sparu pa so znesek podvojili in ga donirali prostovoljnim gasilcem.

V znak zahvale in v podporo nadaljnjemu negovanju tradicije gasilstva je podjetje Spar Slovenija Gasilski zvezi Slovenije predalo donacijo v višini 50.000 evrov. "Znesek, zbran tudi ob pomoči Sparovih kupcev, je namenjen izobraževanju in podpori mladih gasilcev ter s tem ohranjanju tradicije gasilstva med novimi generacijami junakov, ki nesebično varujejo našo skupnost," so pojasnili v podjetju.

Predsedniku GZS Janku Cerkveniku in poveljniku GZS Zvonku Glažarju je donacijo predala Lidija Rakuša, direktorica marketinga Spar Slovenija. "Prostovoljno gasilstvo predstavlja močan steber naše družbe, saj vedno znova dokazuje svojo predanost ljudem v stiski. V podjetju Spar Slovenija smo veseli, da lahko s skupnimi močmi prispevamo k njegovemu razvoju in krepitvi prihodnjih generacij," je ob tem poudarila Rakuša.

Kot je pojasnil predsednik GZS Cerkvenik, se lahko slovensko prostovoljno gasilstvo pohvali s 150-letno tradicijo. "Za ohranjanje in nadaljnji razvoj pa potrebuje nove in nove brste, ki jih predstavljajo naši mladi člani," je dejal. "Ti so naša prihodnost in pomembno je, da v gasilski organizaciji ogromno pozornosti namenimo pridobivanju gasilske mladine in njihovemu usposabljanju. S tem zagotavljamo prihodnje operativne gasilke ter gasilce, ki našim državljanom vedno brez oklevanja priskočijo na pomoč v nesreči. Podjetju Spar Slovenija smo hvaležni, da prepoznava pomen in vrednote našega delovanja in podpira naša prizadevanja pri delu z mladimi," je dodal.

To je sicer že drugo leto zapored, da je Spar podprl mlade gasilke in gasilce. Tudi lani je v praznični kampanji gasilcem namenil donacijo, s katero so lahko financirali celoletne aktivnosti in izobraževanja za mlade, podprli pa so tudi slovenske ekipe na mednarodni gasilski mladinski olimpijadi v Italiji. Na dogodku mladih gasilcev je sodelovalo 60 ekip iz 22 držav, ki so tam pridobili bogate izkušnje. "Z ekipo smo res hvaležni, da smo naše vezi dodatno okrepili na tako velikem dogodku. To je velika čast. Ne glede na kulturne in jezikovne razlike je vse prisotne povezovala strast do gasilstva," pravi Nika Ciglar, udeleženka olimpijade. "Gasilstvo ni le tekmovanje, temveč tudi druženje, sklepanje prijateljstev in pridobivanje življenjsko pomembnih veščin," pa dodaja njena sotekmovalka Lara Iskra.