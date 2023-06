Donacije za boljše življenje naših štirinožnih kosmatinčkov

Zavetišča in društva vedno glasneje opozarjajo, da za nadaljnjo oskrbo živali potrebujejo pomoč. Spletni trgovec Mimovrste se je na njihove pozive odzval, vabijo pa tudi ostale organizacije in posameznike, da pomagajo v skladu s svojimi zmožnostmi.

S posvojitvijo do ljubečega in toplega doma

Štirinožni prijatelji so v zavetišču nastanjeni za prehodno obdobje, dokler ne najdejo svojih posvojiteljev, ki jim lahko zagotovijo varen in ljubeč dom. V zavetišču so živali deležne zdravstvene oskrbe, sterilizacije ali kastracije, predvsem pa jim skušajo čim prej najti nove lastnike. V tem času za živali poskrbijo v zavetiščih, ki pa potrebujejo našo podporo.

Nešteto možnosti za pomoč zapuščenim živalim

Zavetišča bodo vedno vesela finančne pomoči, pa čeprav je to skromen prispevek, donacija prek SMS sporočila oziroma namenjen del dohodnine v višini 0,5 odstotka. Razveselili se bodo tudi materialnih donacij v obliki hrane za živali, odsluženih odej, rjuh in brisač ter pripomočkov, kot so povodci, ovratnice in podobno. Vsekakor pa je neprecenljiva dobrina, ki jo lahko podarite, vaš čas – na ta način se lahko vključite v društvo in s prostovoljnim delom pomagate živalim do lepše prihodnosti.