Dončić ali mirovna konferenca? Golobova izbira prioritet dviguje obrvi

Na Instagramu smo lahko spremljali, kako je prestižni finale in tretji zaporedni poraz slovenskega čudežnega dečka doživljal premier. "Tudi v Dallasu ponosen na Slovenijo." "Ob polčasu smo bili vsi še polni dobre volje" in slika s Sašom Dončićem. In za konec: "Neverjetno vzdušje, a je na koncu zmanjkalo sreče."

Podpredsednika SD Luka Gorška medtem bolj kot pomanjkanje sreče skrbi nekaj drugega. "Da si je vzel dopust je čisto legitimna odločitev. Je pa zelo zaskrbljujoče, da je dal prednost obisku košarkarske tekme kot pa neki mirovni konferenci. /.../ Ko je napisal, da je celo življenje si želel nekako obiskati finale lige NBA. Moja celoživljenjska želja pa je ravno to, da bi nas vodili politiki, ki razumejo, kaj so mirovne konference in koliko so pomembne."

Podpredsednik koalicijskih Socialnih demokratov je imel pri tem v mislih srečanje v luksuznem letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. 90 držav, 40 voditeljev in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bodo iskali poti za pravičen konec vojne. Slovenijo bo zastopala predsednica države Nataša Pirc Musar.

"Jaz se zelo dobro zavedam, kako pomembna je ta mirovna konferenca. Resno sem vzela to svojo odgovornost in seveda se odločila, da sem preložila vse obveznosti, ki sem jih imela za ta dva dneva. In v soboto dopoldne potujem v Švico," je povedala.

In kaj s svojo odpovedjo zaradi dopusta v Dallasu organizatorjem mirovne konference sporoča slovenski premier? Predsednica se je odgovoru izognila. "Jaz sem sprejela svojo odgovornost. To je vse, kar lahko rečem." Bolj neposreden je bil Goršek: "Sporoča Ukrajincem in pa predsedniku Zelenskemu, da je v bistvu on bil v nekem sekundarnem planu, očitno."

Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic pa je, nasprotno, svojega šefa vzel v bran: "Predsednik daje sporočilo z dejanji, sredstvi, s pomočjo. In ne samo s prisotnostjo."

Medtem pa lastni ministri šefa vlade v času oddiha očitno niso pretirano pogrešali. "V redu, ja. Saj vidite, vse normalno smo končali. Ob enaki uri kot sicer,"je na vprašanje, kakšen vodja je Boštjančič, odgovorila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pa pravi, da bi se lahko navadila. "Mislim, ja! Sej se na vsakega vodjo prej ali slej navadiš. Tako, da absolutno."