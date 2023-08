Dončić izpolnil obljubo: na Prevalje prispela njegova donacija

"Gasilci Prevalja in Občina Prevalje se iskreno zahvaljujemo Luki Dončiću in The Luka Dončić Foundation za donirano opremo. S tem bo sanacija posledic poplave veliko lažja," se glasi napis ob fotografiji, ki jo je Občina Prevalje objavila na svojem Facebookovem profilu.

Da bodo pomagali prizadetim v poplavah, so sicer v njegovi fundaciji napovedali že 5. avgusta, le dan po tem, ko je Slovenijo zadela najhujša naravna katastrofa do zdaj. "Fundacija Luke Dončića je pretresena zaradi katastrofalnih poplav, ki še naprej pustošijo po slovenskih krajih, uničujejo domove in zahtevajo življenja. V stiku smo z lokalnimi oblastmi z namenom, da podpremo njihova prizadevanja za pomoč, glede na razmere pa se bomo še naprej odzivali na njihove potrebe. Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem in prvim posredovalcem na terenu, ki tvegajo svoja življenja, da bi pomagali najbolj prizadetim. Vsi prebivalci Slovenije, ki so v poplavah izgubili domove in življenja, so v naših mislih in srcih," so zapisali na Instagramu.