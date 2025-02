Na ogled Dončićeve tekme po končani zabavi in pred predavanji na faksu

Za navijači Luke Dončića je kratka noč. Tistim najzvestejšim so budilke zazvonile že ob 4. uri, skupini mladih navijačev pa še prej, saj so si prvo tekmo Dončića proti nekdanjim soigralcem ogledali v živo v lokalu na študentskem kampusu v Ljubljani.

Ko je bila zunaj še tema in ko je večji del prestolnice še spal, se je v lokalu na ljubljanskem študentskem kampusu zbrala večja skupina mladih. Razlog pa vsem dobro znan - peta tekma Dončića v dresu Los Angeles Lakersov in prva v novem dresu poti Dallasu.

Sprva naj bi si zgodovinsko tekmo ogledala ožja skupina prijateljev, a je bilo zanimanja za spremljanje tekme v živo občutno več. Nekateri so navijaško garderobo že posodobili in modre drese ekipe iz Dallasa zamenjali za zlato vijolčne. Ena od navijačic se je znašla po svoje in bel napis Mavs 77 prelepila z rumenim napisom Lakers. "Po tekmi gremo spat, ob 8. zjutraj imamo faks, ni časa za hece, na žalost," je o načrtih po tekmi, ki se končala malo pred 6.30, povedal zvest navijač Dončića.

Prelepljen dres ene od navijačic. FOTO: 24UR icon-expand