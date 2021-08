Dončić prvi Slovenec, ki se bo prebil med sto najbolje plačanih športnikov na Zemlji

Še en dokaz torej, za kako zgodovinsko pogodbo gre. Pogoj, da je košarkar Luka Dončić sploh lahko podpisal maksimalno pogodbo – v NBA so plače omejene navzgor – je bil dvakratni izbor v najboljšo peterko lige NBA, kar pa je Dončiću lani in letos tudi uspelo. In to kot najmlajšemu igralcu.

Končal je torej tretjo sezono čez lužo, po pogodbi pa še vedno velja za novinca. S 6,6 milijona evrov letos je šele sedmi najbolje plačani igralec Dallasa, torej v svoji ekipi, v celotni ligi NBA pa je zasedel 148. mesto.

Naslednje leto bo sicer zaslužil slaba dva milijona evrov več kot letos. Potem pa začne veljati štirikrat višja pogodba – okoli 35 milijonov evrov na leto bo služil, v petih letih skupno 176 milijonov evrov – številka, ki ga bo ponesla med deset najbolje plačanih košarkarjev na svetu.