Dončić v Lenartu ustvarja novo zgodbo o uspehu

S pomočjo najbolj vročega slovenskega športnika Luke Dončića se v Lenartu piše nova uspešna zgodba. Tam bodo namreč izdelovali njegovo osebno kolekcijo oblačil, puloverjev in majic. Kljub temu, da se je v podjetje pred desetletjem zarezala kriza, danes zaposluje 40 ljudi in kot kaže, tu zgodbe o uspehu ni konec.

"Trenutno spet iščemo od deset do 15 novih ljudi, s tem bomo povečali kapacitete, ki jih zahtevajo novi posli,"pravi Nejc Markuš iz Šiviljstva Mar.

Slaba dva meseca skupnega dela pomeni 500 majic in 300 puloverjev, za katere Roberta Kristana, koordinatorja znamke LD7, kličejo tako iz Avstralije kot s Filipinov. "Želel je, da so narejeni v Sloveniji z najboljšo kvaliteto in proizvajalci." Nova vznemirljiva novica pa je tudi nova, šolska kolekcija. Zvezke se da kupiti že danes, na torbe, puščice in ostalo bo treba počakati še kakšen mesec.

O tem, kaj vse 20-letnik lahko proda, pa so dovolj zgovorni kar v Dallasu: tržni potencial igralcev predstavlja 50 odstotkov prihodov kluba, Dončič je zaslužen za kar 58 odstotkov te polovice, poleg tega je od celotne prodaje izdelkov za oboževalce Dončić zaslužen za 29-odstotni delež.

"Od vsakega prodanega izdelka bo šel del v dobrodelne namene," še pripoveduje Kristan.

Silva Markuš iz Šiviljstva Mar, ki je pred 40. leti sama prišla v Lenart, v podnajemniško sobico z dvema šivalnima strojema, pa pravi, da si "nikoli niso mislili, da bomo šivali za njega. Tudi sama sem izdelovala kroje ... tako je dejansko vse naše, od začetka do konca."

Ne le promocija Slovenije in navsezadnje tudi Lenarta, morda bo Luka k temu poklicu spodbudil tudi mlajše. Ali pa najmlajše bolj ogrel za matematiko, ki je bila njegov najljubši predmet.