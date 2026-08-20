Dončić v Sloveniji gosti Los Angeles Lakers

Luka Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. V Slovenijo torej danes prihaja najdražja košarkarska ekipa na svetu Los Angeles Lakers z našim zvezdnikom na čelu.
Po poročanju ameriške mreže ESPN se je vabilu odzvalo 16 od 17 igralcev, zaradi obveznosti do lige NBA bo manjkal le novinec Cam Carr, eden od poletnih prišlekov k jezernikom, Sandro Mamukelašvili pa se bo Dončićevemu taboru pridružil ločeno, če mu bo to dovoljeval urnik obveznosti gruzijske reprezentance.
Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih – tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane – čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki.
Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restavracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Reaves, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića.
Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v ligi NBA visoke cilje. Tudi zato je vodstvo kluba dodobra poseglo v igralski kader, med okrepitvami pa so ob Mamukelašviliju in Carrju še Quentin Grimes, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Collin Sexton, Matisse Thybulle in Ziaire Williams.
Ti bodo poskušali zapolniti vrzeli po odhodih LeBrona Jamesa, Deandreja Aytona, Ruija Hachimure, Jaxsona Hayesa, Luka Kennarda in Marcusa Smarta.
Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
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