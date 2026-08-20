Dončić v Sloveniji gosti Los Angeles Lakers

Luka Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. V Slovenijo torej danes prihaja najdražja košarkarska ekipa na svetu Los Angeles Lakers z našim zvezdnikom na čelu.

Po poročanju ameriške mreže ESPN se je vabilu odzvalo 16 od 17 igralcev, zaradi obveznosti do lige NBA bo manjkal le novinec Cam Carr, eden od poletnih prišlekov k jezernikom, Sandro Mamukelašvili pa se bo Dončićevemu taboru pridružil ločeno, če mu bo to dovoljeval urnik obveznosti gruzijske reprezentance.

Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih – tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane – čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki.