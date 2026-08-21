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Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Superzvezdniki na treningu v Stožicah, mladi navijači v garaži

Ljubljana, 21. 08. 2026 11.14 pred 32 minutami 1 min branja 19

Avtor:
U.Z.
Stožice

Ekipa LA Lakers, ki jo v Sloveniji gosti Luka Dončić, se je dopoldne odpravila v Stožice na trening. Superzvezdnike po Ljubljani prevažajo v črnih kombijih, kar jih ščiti pred radovednimi pogledi, naša kamera in peščica najbolj zvestih navijačev pa jih čaka v garaži. Po odhodu si bodo košarkarji privoščili kosilo v eni od ljubljanskih elitnih restavracij, v nadaljevanju dneva pa je predviden pester program.

Ekipa je sicer v Slovenijo prišla včeraj z zasebnim letalom, na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane. Njihov gostitelj Luka Dončić jih je nato odpeljal na večerjo v eno od ljubljanskih restavracij, ekipa pa je fotografije sproščenega druženja objavila na svojem profilu na Instagramu.

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Da so nad Slovenijo navdušeni že po prvem dnevu, je bilo jasno ob njihovih prvih izjavah. Ob odhodu iz restavracije so o prvih vtisih povedali, da je Slovenija "neverjetna" in da se imajo zelo lepo.

Lakersi bodo v Sloveniji predvidoma do 24. avgusta. Celoten štiridnevni tabor organizira in tudi financira Dončić, ki naj bi v prihodnjih dneh soigralcem razkazal glavne znamenitosti države in jih peljal na ribolov in golf na Bled.

la lakers dončić stožice trening obisk slovenija

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KOMENTARJI19

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Ganymede
21. 08. 2026 11.39
"Amazing" je očitno beseda, ki so se je naučili na pamet, kot edino, ki jo lahko dajo kot izjavo :)
Odgovori
0 0
štajerc65
21. 08. 2026 11.38
Lahko se Luka preserava, prstan NBA pa lahko gleda pri Čančarju.
Odgovori
0 0
Morgoth
21. 08. 2026 11.36
Koliko va Lukec plača za ta PR?🤡🤡🤡
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
21. 08. 2026 11.36
in ali se je Zoran že prisvaljkal zraven?
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
21. 08. 2026 11.35
Kok nas to košta?
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
21. 08. 2026 11.34
Spet pronos v živi🤡🤡🤡 Resnično živimo v filmu Idiocracy🤦
Odgovori
+1
1 0
Hud Robin
21. 08. 2026 11.33
Jaz tudi komaj čakam, da gredo nazaj od koder so prišli. Tole je pa že preveč.
Odgovori
+1
2 1
obožeobože
21. 08. 2026 11.32
O prvi agentki 007 niti besede?
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
21. 08. 2026 11.31
To je še večja reklama za Slovenijo od tiste, ko nas je obiskala Esmeralda. Angaziranost medijev pa taka kot takrat, ko so naši fantje osvojili zlato.
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-1
0 1
Stargazer
21. 08. 2026 11.31
Luka zna uživat in vesel sem za njega. Konec koncev, četudi so to za soigralce službene obveznosti, si bodo to zapomnili in po zaključeni karieri vedno o tem govorili. Se govori, da Luka nekaj pripravlja tudi za navijače. Bravo ! Sam ne maram gneče in se ne hodim prerivati, tistim, ki je to v veselje, jim bo pa sigurno ostalo v spominu. Kaj si lahko kdo želi še več ...
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-2
0 2
Kucel
21. 08. 2026 11.30
Naj pride čimprej ponedeljek, da bo prostor še za kakšno drugo novico. Ali naj se odpre portal 24doncicur.
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+5
6 1
Rob123
21. 08. 2026 11.32
Verjetno so plačani za tako propagando.Ko napišeš da te ne zanima brišejo komentar.
Odgovori
+1
1 0
don_ludvik
21. 08. 2026 11.28
To pa so pomebne novice pa se v zivo prenos ha
Odgovori
+6
6 0
Rob123
21. 08. 2026 11.28
In koga to zanima take Novice ne spadajo na naslovnico.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
21. 08. 2026 11.36
pač to je njihov domet
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
21. 08. 2026 11.26
Mladi in močni so. Lopate v roke, pa pomagat na prizadeta območja. Bodo lahko doma povedali, da so delali v socialistični mladinski delovni akciji, to bo šele nekaj za njih!
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+3
3 0
Darko32
21. 08. 2026 11.25
Tak oje prav, da se naša igrišča lahko uporabijo za treninge in sočasno dobimo povratno informacijo o kvaliteti igrišč iz prve roke. Kaj je to pomembno. Edino tako lahko izvemo.
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-1
0 1
n0rc
21. 08. 2026 11.24
Prov obsedeni ste s tem Dončičem.
Odgovori
+2
5 3
travc
21. 08. 2026 11.23
Dobro jih je pogostil.
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+2
2 0
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