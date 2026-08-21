PRENOS V ŽIVO: Superzvezdniki na treningu v Stožicah, mladi navijači v garaži

Ekipa je sicer v Slovenijo prišla včeraj z zasebnim letalom, na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane. Njihov gostitelj Luka Dončić jih je nato odpeljal na večerjo v eno od ljubljanskih restavracij, ekipa pa je fotografije sproščenega druženja objavila na svojem profilu na Instagramu.

Da so nad Slovenijo navdušeni že po prvem dnevu, je bilo jasno ob njihovih prvih izjavah. Ob odhodu iz restavracije so o prvih vtisih povedali, da je Slovenija "neverjetna" in da se imajo zelo lepo.